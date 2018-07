Michel Temer é o próximo entrevistado do 'Roda Viva'

. Foto: Marcos de Paula/Estadão

O presidente da República, Michel Temer, será o próximo entrevistado o programa Roda Viva, da TV Cultura. Como na maioria dos casos, a gravação será no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta sexta-feira, 11, e será exibido na próxima segunda-feira, 14.

João Caminoto, Willian Corrêa, Sérgio Dávila, Eliane Cantanhêde e Ricardo Noblat serão os jornalistas encarregados de entrevistar o presidente.

Os assuntos abordados no programa serão as medidas do governo para a retomada do crescimento econômico, corte de gastos, propostas de mudanças para o ensino médio, reformas política e da previdência e combate ao desemprego.