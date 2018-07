Michael McCullers está escrevendo o roteiro de 'Shrek 5'

O roteiro de 'Shrek 5' já está sendo escrito Foto: Divulgação

Walt Dohrn e Mike Mitchell, diretores de Trolls, revelaram em entrevista ao The Hollywood News que a DreamWorks contratou Michael McCullers para fazer o roteiro de Shrek 5. McCullers também assinou o script dos filmes 'Austin Powers', 'Hotel Transilvânia 3' e 'O Poderoso Chefinho'.

“Eles têm uma história realmente boa. O roteiro está sendo escrito por Michael McCullers. Ele teve uma ideia realmente muito boa e eles estão explorando isso”, afirmou Mitchell.

'Shrek Para Sempre', o último filme lançado pela franquia, arrecadou mais de US$ 750 milhões nas bilheterias. No total, os quatro filmes de Shrek renderam à DreamWorks mais de US$ 2,9 bilhões. O primeiro filme derivado, 'Gato de Botas' (2011), faturou mais de US$ 554 milhões.