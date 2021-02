Miá Mello apresenta o primeiro talk show brasileiro da National Geographic

A apresentadora Miá Mello entre o cientista Allan Rodrigues e o produtor musical João Brasil Foto: Divulgação / National Geographic

O programa Posso Explicar é o primeiro talk show produzido no Brasil pelo canal National Geographic e será comandado pela atriz e humorista Miá Mello. A estreia está marcada para o dia 24 de março, às 21h, com exibição de dois episódios no canal por assinatura.

Logo depois, o primeiro episódio será disponibilizado no canal do YouTube da National Geographic. Os primeiros convidados de Miá Mello são seu parceiro de comédia Fábio Porchat e a apresentadora Sabrina Sato.

O talk show aborda temas científicos, com o objetivo de desvendar os mistérios da ciência e da tecnologia com leveza.

A temporada tem 16 episódios de 30 minutos, onde os convidados irão acompanhar Miá Mello em uma conversa bem humorada e quadros divertidos que trazem informação e entretenimento. A apresentadora terá ao seu lado o cientista Allan Rodrigues para explicar o tema de cada entrevista.

O programa foi filmado em outubro de 2020, com direção de Gui Conte e produção da Moovie. A National Geographic afirma que foram feitos mais de 700 testes de covid-19 durante os 34 dias de gravação.