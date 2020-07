Meus Prêmios Nick divulga indicados e categorias; veja como votar

Meus Prêmios Nick será exibido ao vivo em 2020 Foto: Meus Prêmios Nick / Divulgação

O Meus Prêmios Nick divulgou quais são as 21 categorias e seus concorrentes em 2020, além de ter aberto as votações nesta quarta-feira, 22.

Entre os principais nomes concorrendo estão Manu Gavassi (seis indicações), Maisa Silva (cinco) e Larissa Manoela e Any Gabrielly, do Now United (quatro cada uma).

"As categorias celebram as personalidades do momento e os favoritos da garotada na música, entretenimento e mundo digital", informa comunicado divulgado pela Nickelodeon.

O show do Meus Prêmios Nick ocorrerá em um estúdio nesta edição e será exibido ao vivo pela primeira vez. Por conta da pandemia do novo coronavírus, ele seguirá "padrões de segurança e higienização estabelecidos pela OMS" e não terá a presença de plateia e convidados.

Como votar no Meus Prêmios Nick

Para votar pelo site oficial do Meus Prêmios Nick, basta clicar aqui.

Para votar pelo Twitter, é necessário, é preciso usar a hashtag #MPN e a hashtag do escolhido. Por exemplo, "#MPN #BobEsponja" indica um voto em Bob Esponja como "desenho animado favorito".

A organização informa que o internauta pode escrever o que quiser em cada tuíte, desde que as hashtags estejam presentes. Independente da quantidade de vezes que a hashtag estiver presente, será computado apenas um voto por tuíte. Retuítes também contam como voto.

Categorias e indicados do Meus Prêmios Nick 2020

Artista de TV Feminina

Maisa - #Maisa

Larissa Manoela - #LarissaManoela

Marina Ruy Barbosa - #MarinaRuyBarbosa

Sophia Valverde - #SophiaValverde

Heslaine Vieira - #HeslaineVieira

Nicole Orsini - #NicoleOrsini

Giovanna Lancellotti - #GiovannaLancellotti

Fernanda Concon - #FernandaConcon

Artista de TV Masculino

Ryancarlos - #Ryancarlos

Lucas Burgatti - #LucasBurgatti

Felipe Simas - #FelipeSimas

Caio Castro - #CaioCastro

Rafael Vitti - #RafaelVitti

Rodrigo Simas - #RodrigoSimas

João Guilherme - #JoaoGuilherme

Victor Lamoglia - #VictorLamoglia

Programa da Nick Favorito

Club 57 - #Club57Nick

Noobees - #NoobeesNick

The Loud House - #TheLoudHouseNick

Os Casagrandes - #OsCasagrandesNick

Bob Esponja - #BobEsponjaNick

Sam & Cat - #SamECatNick

Henry Danger - #HenryDangerNick

The Thundermans - #TheThundermansNick

Programa de TV Favorito

Henry Danger - #HenryDanger

Club 57 - #Club57

Noobees - #Noobees

Bia - #Bia

D.P.A. - #DPA

Bugados - #Bugados

Programa da Maisa - #ProgramaDaMaisa

As Aventuras De Poliana - #AsAventurasDePoliana

Desenho Animado Favorito

Bob Esponja - #BobEsponja

Os Casagrandes - #OsCasagrandes

É o Pônei - #Ponei

The Loud House - #TheLoudHouse

O Incrível Mundo de Gumball - #OIncrivelMundoDeGumball

Os Jovens Titãs - #JovensTitas

Ursos Sem Curso - #UrsosSemCurso

Operação Big Hero - #OperacaoBigHero

Filme do Ano

Modo Avião - #ModoAviao

Dora e a Cidade Perdida - #DoraCidadePerdida

Ela Disse, Ele Disse - #ElaDisseEleDisse

Frozen 2 - #Frozen2

Dolittle - #Dolittle

Sonic: O Filme - #SonicOFilme

Jumanji: Próxima Fase - #JumanjiProximaFase

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica - # DoisIrmaosUmaJornadaFantastica

Style do Ano

JP Mota - #JPMotaStyle

João Guilherme - #JoaoGuilhermeStyle

Manu Gavassi - #ManuGavassiStyle

Lellê - #LelleStyle

Vitão- #VitaoStyle

Jottapê - #JottapeStyle

Luísa Sonza - #LuisaSonzaStyle

Luh Setra - #LuhSetraStyle

Inspiração do Ano

Manu Gavassi - #ManuGavassiInspiracao

Any Gabrielly - #AnyGabriellyInspiracao

Larissa Manoela - #LarissaManoelaInspiracao

MC Soffia - #McSoffiaInspiracao

Bruna Marquezine - #BrunaMarquezineInspiracao

Débora Aladim - #DeboraAladimInspiracao

MC Caverinha - #McCaverinhaInspiracao

Mandy Candy - #MandyCandyInspiracao

TikToker do Ano

Maisa - #MaisaTikTok

Kaique Brito - #KaiqueBritoTikTok

Bianca Alencar - #BiancaAlencarTikTok

Raissa Chaddad - #RaissaChaddadTikTok

Any Gabrielly - #AnyGabriellyTikTok

Doarda - #DoardaTikTok

Camilla de Lucas - #CamilladeLucasTikTok

Michel Brito - #MichelBritoTikTok

Ship do Ano

João Guilherme e Jade Picon - #JoaoEJade

Tatá Werneck e Rafael Vitti - #TataeRafa

Ludmilla e Brunna Gonçalves - #LudEBru

Rodrigo Simas e Agatha Moreira - #RodrigoeAgatha

Kevinho e Gabriela Versiani - #KevinhoeGabi

Grazi Massafera e Caio Castro - #GrazieCaio

Vitor Kley e Carolina Loureiro - #VitoreCarol

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - #GioeBruno

Aposta Trendy By Nick

Becca Oliveira - #BeccaOliveira

Kaique Brito - #KaiqueBrito

Esdras Saturnino - #EsdrasSaturnino

Lisandra Barcelos - #LisandraBarcelos

Gabi Saiury - #GabiSaiury

Taby - #Taby

Roberta Porcides - #RobertaPorcides

Lorena Queiroz - #LorenaQueiroz

Canal de Youtube do Ano

Enaldinho - #Enaldinho

Rezendeevil - #Rezendeevil

Imaginago - #Imaginago

Loud - #Loud

Authentic Games - #AuthenticGames

Gato Galactico - #GatoGalactico

Manual do Mundo - #ManualdoMundo

Camila Loures - #CamilaLoures

Instagram do Ano

Maisa - #MaisaIG

Larissa Manoela - #LarissaManoelaIG

Any Gabrielly - #AnyGabriellyIG

Whindersson Nunes - #WhinderssonNunesIG

Jade Picon - #JadePiconIG

Sofia S Furlani - #SofiaSFurlaniIG

Manu Gavassi - #ManuGavassiIG

MC Soffia - #McSoffiaIG

Gamer do Ano

TazerCraft - #TazerCraft

Baixa Memória - #BaixaMemoria

Flakes Power - #FlakesPower

JP Plays - #JPPlays

Robin Hood - #RobinHood

Haru - #Haru

Cherryrar - #Cherryrar

Ingredy Barbi Games - #IngredyBarbiGames

Conteúdo Digital do Ano

Garota Errada (Manu Gavassi) - #GarotaErrada

Estudar É Resistir (Débora Aladim) - #EstudarEResistir

Websérie Por trás da Música (BFF Girls) - #PorTrasdaMusica

Bolívia Talk Show (Desimpedidos) - #BoliviaTalkShow

Fala, Maju (Maju Trindade) - #FalaMaju

Nerdcast (Jovem Nerd) - #Nerdcast

Any Gabrielly Convida (Any Gabrielly) - #AnyGabriellyConvida

Dona Silvana (Guilherme Sousa) - #DonaSilvana

Live do Ano

Alok - #AlokEmCasa

Marília Mendonça - #LiveLocalMariliaMendonca

Melim - #LiveMelimEuFeatVoce

Ludmilla - #LiveDaLud

Anavitória - #LIVEdasANAVITORIA

Luan Santana - #LuanLoveEmCasa

Maisa - #Maisa18

Larissa Manoela - #MinhaEscolha

Fandom do Ano

BTS Army (BTS) - #Army

Passarinhos (Anavitória) - #Passarinhos

Luanetes (Luan Santana) - #Luanetes

Arianators (Ariana Grande) - #Arianators

Blink (BLACKPINK) - #Blink

Avocados (Billie Eilish) - #Avocados

Vittar Lovers (Pabllo Vittar) - #VittarLovers

Uniters (Now United) - #Uniters

Artista Musical Favorito

Ludmilla - #Ludmilla

Pabllo Vittar - #PablloVittar

Manu Gavassi - #ManuGavassi

Anitta - #Anitta

Luan Santana - #LuanSantana

Vitor Kley - #VitorKley

Luísa Sonza - #LuisaSonza

Melim - #Melim

Artista Internacional Favorito

BTS - #BTS

Selena Gomez - #SelenaGomez

Ariana Grande - #ArianaGrande

Now United - #NowUnited

Justin Bieber - #JustinBieber

Billie Eilish - #BillieEilish

Camila Cabello - #CamilaCabello

Harry Styles - #HarryStyles

Hit Nacional Favorito

BFF Girls - Fica - #Fica

Giulia Be - Menina Solta - #MeninaSolta

Manu Gavassi - Áudio De Desculpas - #AudioDeDesculpas

Melim - Eu feat. Você - #EuFeatVoce

Lagum, Iza - Será - #Sera

Anavitória - Me Conta Da Tua Janela - #MeContaDaTuaJanela

Gustavo Mioto - Com Ou Sem Mim - #ComOuSemMim

Camila Loures e MC WM - Bambolê - #Bambole

Hit Internacional Favorito

Surfaces - Sunday Best - #SundayBest

Now United - Come Together - #ComeTogether

Jason Derulo & Jawsh 685 - Savage Love - #SavageLove

Billie Eilish - Everything I Wanted - #EverythingIWanted

Justin Bieber - Yummy - #Yummy

Dua Lipa - Break My Heart - #BreakMyHeart

Tones and I - Dance Monkey - #DanceMonkey

Blackpink - How You Like That - #HowYouLikeThat