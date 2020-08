Meus Prêmios Nick divulga finalistas da 2ª fase; veja como votar

Meus Prêmios Nick será exibido ao vivo em 2020 Foto: Meus Prêmios Nick / Divulgação

O Meus Prêmios Nick divulgou os finalistas de suas categorias em 2020, além de ter aberto as votações para a 2ª fase nesta quinta-feira, 13.

Segundo comunicado, a 1ª fase ultrapassou 75 milhões de votos (saiba como votar abaixo). Também há três novas categorias.

Entre os principais nomes concorrendo estão Manu Gavassi, Maisa Silva, Larissa Manoela e Any Gabrielly, do Now United.

"As categorias celebram as personalidades do momento e os favoritos da garotada na música, entretenimento e mundo digital", informa comunicado divulgado pela Nickelodeon.

O show do Meus Prêmios Nick ocorrerá em um estúdio nesta edição e será exibido ao vivo pela primeira vez. Por conta da pandemia do novo coronavírus, ele seguirá "padrões de segurança e higienização estabelecidos pela OMS" e não terá a presença de plateia e convidados.

Como votar no Meus Prêmios Nick

Para votar pelo site oficial do Meus Prêmios Nick, basta clicar aqui.

Para votar pelo Twitter, é necessário, é preciso usar a hashtag #MPN e a hashtag do escolhido. Por exemplo, "#MPN #BobEsponja" indica um voto em Bob Esponja como "desenho animado favorito".

A organização informa que o internauta pode escrever o que quiser em cada tuíte, desde que as hashtags estejam presentes. Independente da quantidade de vezes que a hashtag estiver presente, será computado apenas um voto por tuíte. Retuítes também contam como voto.

Categorias e finalistas do Meus Prêmios Nick 2020

Artista de TV Feminina

Maisa - #Maisa

Larissa Manoela - #LarissaManoela

Marina Ruy Barbosa - #MarinaRuyBarbosa

Sophia Valverde - #SophiaValverde

Artista de TV Masculino

Lucas Burgatti - #LucasBurgatti

Felipe Simas - #FelipeSimas

Caio Castro - #CaioCastro

João Guilherme - #JoaoGuilherme

Programa da Nick Favorito

Bob Esponja - #BobEsponjaNick

Sam & Cat - #SamECatNick

Henry Danger - #HenryDangerNick

The Thundermans - #TheThundermansNick

Programa de TV Favorito

Henry Danger - #HenryDanger

Club 57 - #Club57

Noobees - #Noobees

Bia - #Bia

D.P.A. - #DPA

Bugados - #Bugados

Programa da Maisa - #ProgramaDaMaisa

As Aventuras De Poliana - #AsAventurasDePoliana

Desenho Animado Favorito

Bob Esponja - #BobEsponja

The Loud House - #TheLoudHouse

O Incrível Mundo de Gumball - #OIncrivelMundoDeGumball

Os Jovens Titãs - #JovensTitas

Filme do Ano

Modo Avião - #ModoAviao

Ela Disse, Ele Disse - #ElaDisseEleDisse

Frozen 2 - #Frozen2

Jumanji: Próxima Fase - #JumanjiProximaFase

Style do Ano

JP Mota - #JPMotaStyle

João Guilherme - #JoaoGuilhermeStyle

Manu Gavassi - #ManuGavassiStyle

Luh Setra - #LuhSetraStyle

Inspiração do Ano

Manu Gavassi - #ManuGavassiInspiracao

Any Gabrielly - #AnyGabriellyInspiracao

Larissa Manoela - #LarissaManoelaInspiracao

Bruna Marquezine - #BrunaMarquezineInspiracao

TikToker do Ano

Maisa - #MaisaTikTok

Any Gabrielly - #AnyGabriellyTikTok

Doarda - #DoardaTikTok

Camilla de Lucas - #CamilladeLucasTikTok

Ship do Ano

João Guilherme e Jade Picon - #JoaoEJade

Tatá Werneck e Rafael Vitti - #TataeRafa

Ludmilla e Brunna Gonçalves - #LudEBru

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - #GioeBruno

Aposta Trendy By Nick

Esdras Saturnino - #EsdrasSaturnino

Lisandra Barcelos - #LisandraBarcelos

Taby - #Taby

Lorena Queiroz - #LorenaQueiroz

Canal de Youtube do Ano

Enaldinho - #Enaldinho

Rezendeevil - #Rezendeevil

Loud - #Loud

Camila Loures - #CamilaLoures

Instagram do Ano

Maisa - #MaisaIG

Larissa Manoela - #LarissaManoelaIG

Any Gabrielly - #AnyGabriellyIG

Manu Gavassi - #ManuGavassiIG

Gamer do Ano

TazerCraft - #TazerCraft

Flakes Power - #FlakesPower

Cherryrar - #Cherryrar

Ingredy Barbi Games - #IngredyBarbiGames

Conteúdo Digital do Ano

Garota Errada (Manu Gavassi) - #GarotaErrada

Websérie Por trás da Música (BFF Girls) - #PorTrasdaMusica

Bolívia Talk Show (Desimpedidos) - #BoliviaTalkShow

Any Gabrielly Convida (Any Gabrielly) - #AnyGabriellyConvida

Live do Ano

Alok - #AlokEmCasa

Marília Mendonça - #LiveLocalMariliaMendonca

Melim - #LiveMelimEuFeatVoce

Larissa Manoela - #MinhaEscolha

Fandom do Ano

BTS Army (BTS) - #Army

Blink (BLACKPINK) - #Blink

Avocados (Billie Eilish) - #Avocados

Uniters (Now United) - #Uniters

Artista Musical Favorito

Pabllo Vittar - #PablloVittar

Manu Gavassi - #ManuGavassi

Anitta - #Anitta

Melim - #Melim

Artista Internacional Favorito

BTS - #BTS

Now United - #NowUnited

Billie Eilish - #BillieEilish

Camila Cabello - #CamilaCabello

Hit Nacional Favorito

BFF Girls - Fica - #Fica

Giulia Be - Menina Solta - #MeninaSolta

Manu Gavassi - Áudio De Desculpas - #AudioDeDesculpas

Camila Loures e MC WM - Bambolê - #Bambole

Hit Internacional Favorito

Now United - Come Together - #ComeTogether

Billie Eilish - Everything I Wanted - #EverythingIWanted

Dua Lipa - Break My Heart - #BreakMyHeart

Blackpink - How You Like That - #HowYouLikeThat

Novas categorias

Agradecimento épico

Renato Aragão (2019) - #RenatoAragao

Xuxa Meneghel (2016) - #Xuxa

Luan Santana (2016) - #LuanSantana

Turma da Mônica (2019) - #TurmadaMonica

Vencedores Épicos do KCA

Bibi Tatto (2019) - #BibiKCA

Maisa (2019) - #MaisaKCA

BFF Girls (2018) - #BFFGirlsKCA

Now United (2020) - #NowUnitedKCA

Slime épico

Alok (2017) - #AlokSlime

Eduardo Sterblitch (2014) - #EduSterblitchSlime

Manual do Mundo (2016) - #ManualdoMundoSlime

Maisa e Mateus e Kauã (2018) - #MaisaMateusKauaSlime