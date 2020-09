Meus Prêmios Nick: confira data e horário da premiação em 2020

Meus Prêmios Nick será exibido ao vivo em 2020 Foto: Meus Prêmios Nick / Divulgação

A data do Meus Prêmios Nick foi revelada pelo canal Nickelodeon nesta terça-feira, 1º. Voltada para o público jovem a premiação ocorrerá no dia 27 de setembro, um domingo, às 19h.

Pela primeira vez em suas 21 edições, o Meus Prêmios Nick será ao vivo e contará com entradas simultâneas na televisão e nas redes sociais da Nickelodeon. Serão entregues prêmios em 24 categorias, incluindo sete que foram introduzidas em 2020. Entre elas estão TikToker do Ano e Live do Ano.

A cantora Malu Gavassi e a atriz Maisa Silva são os dois nomes com mais indicações, seis cada uma. Os prêmios são distribuídos por votação popular, que pode ser feita por um site ou pelas redes sociais. Confira todos os indicados e veja como votar nos Meus Prêmios Nick clicando aqui.

Outra novidade é a premiação do 'zeppy prateado', que tem o objetivo de homenagear uma pessoa por “ações que impactam positivamente o mundo” e cujo vencedor será escolhido pelo canal Nickelodeon.

A cerimônia ocorrerá em um estúdio, que deve seguir as regras de segurança de entidades da saúde, sem a presença de plateia ou de convidados. As apresentações musicais devem ser anunciadas em breve.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais