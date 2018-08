'Meu Bem Querer' estreava há 20 anos; veja como estão atores que 'sumiram' da TV

Na Globo desde Tieta, em 1989, permaneceu fazendo diversos trabalhos, como na minissérie 'A Muralha' e as novelas 'O Rei do Gado' e 'Da Cor do Pecado' (na foto, ao lado de Reynaldo Gianecchini, como Ulisses Sardinha), ficou no canal até o ano de 2005. Em seguida foi para a Record TV, emissora a qual fez críticas após sua saída, em 2012.

Foto: Gianne Carvalho / Globo / Divulgação