'Meu Amigãozão' ganha sessão adaptada para pessoas com autismo

Cena da animação 'Meu AmigãoZão', de Andrés Lieban Foto: 2DLab

Nesta quinta-feira, 26, serão exibidas em todas as unidades da Cinépolis o longa Meu Amigãozão - O Filme, adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial.

A iniciativa é fruto de uma parceria da operadora de cinemas com a O2 Play. Para tornar a experiência agradável, durante toda a sessão, o filme será exibido com o volume de som reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas e será permitido entrar e sair da sala a qualquer momento.

Ao todo, 58 complexos da rede Cinépolis exibirão o filme infantil. Os ingressos podem ser comprados nas respectivas bilheterias ou pelo site. Na nova aventura, o trio formado por Yuri, Lili e Matt e seus amigos imaginários viajam para uma colônia de férias.

Lá, eles conhecem Duvi Dudum, criatura aparentemente divertida que aos poucos revela seu interesse secreto: separar a turma de seus amigãozões. Eles precisam se unir para resgatar Golias, Nessa e Bongo antes que sejam apartados para sempre. Confira o trailer: