'Mestre do Sabor': saiba como vai funcionar o reality culinário da Globo

Claude Troisgros (de azul) ao lado dos jurados do 'Mestre do Sabor', José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão. Foto: Victor Pollack / Globo / Divulgação

O Mestre do Sabor, novo reality show culinário da Globo que possui um formato parecido com o The Voice Brasil, fará sua estreia no dia 10 de outubro e teve detalhes divulgados pela emissora nesta segunda-feira, 2.

O programa será apresentado por Claude Troisgros e seu 'braço-direito', Batista. Assim como ocorre no MasterChef Brasil, da Band, existirão três jurados, chamados pela emissora de "mestres".

Os mestres da 1ª temporada do Mestre do Sabor são Leo Paixão (cozinha mineira), Kátia Barbosa (cozinha carioca) e José Avillez (cozinha portuguesa).

Ao todo, participarão da disputa 24 cozinheiros profissionais vindos de diversas regiões do Brasil. O programa será dividido em seis fases.

José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão, os 'mestres' do 'Mestre do Sabor'. Foto: Victor Pollack / Globo / Divulgação

Entenda como funciona o Mestre do Sabor abaixo:

1ª fase do Mestre do Sabor - Prato de Entrada

Na fase inicial do programa, cada chef apresenta um prato em uma 'degustação às cegas' - mais ou menos como ocorre na 1ª fase do The Voice Brasil.

Sem saber quem os preparou, os três mestres decidem quem participa de cada time - ao todo, serão oito participantes escolhidos para a equipe de cada mestre.

2ª fase do Mestre do Sabor - Na Pressão

Na fase seguinte, cada equipe terá que cozinhar um menu completo no quadro Menu Confiança, orientados por seu mestre.

O apresentador Claude Troisgros decide qual é o melhor time, que estará imune na segunda prova, a Batalha dos Cucas. Nela, os chefs cozinham individualmente e são avaliados pelo trio de mestres para saber quem sofrerá a eliminação.

Claude Troisgros e Batista no 'Mestre do Sabor'. Foto: Victor Pollack / Globo / Divulgação

3ª fase do Mestre do Sabor - Duelos

A 3ª fase do Mestre do Sabor será realizada em formato eliminatório - o famoso 'mata-mata'. Os cozinheiros poderão escolher a dupla com quem irão trabalhar nesta etapa, independentemente de serem de times de mestres diferentes.

O vencedor de cada duelo segue vivo na disputa.

4ª fase do Mestre do Sabor - Na Balança

A 4ª fase da competição se dará em duas rodadas de provas individuais. Na primeira, os participantes cozinham um prato, e cada mestre elege o seu preferido. Os autores dos pratos escolhidos estarão classificados à semifinal.

Os cozinheiros restantes terão que participar de mais uma rodada, que garantirá outros três participantes na próxima fase.

5ª fase do Mestre do Sabor - Semifinal

Claude Troisgros volta à posição de avaliador na semifinal do Mestre do Sabor. Cada um dos seis participantes semifinalistas faz um prato que será degustado por ele, que escolherá os dois melhores para se garantir na final.

Em uma segunda rodada, os três mestres assumirão o posto de Claude Troisgros, escolhendo os dois finalistas restantes.

6ª fase do Mestre do Sabor - Final

Os quatro finalistas se enfrentarão para saber quem será o vencedor da 1ª temporada do Mestre do Sabor em um episódio do programa que será exibido ao vivo.

Mestre do Sabor

José Avillez, Leo Paixão, Claude Troisgros, Kátia Barbosa e Batista na apresentação do 'Mestre do Sabor', da Globo, em 2 de setembro. Foto: Victor Pollack / Globo / Divulgação

O Mestre do Sabor irá ao ar semanalmente, às quintas-feiras, a partir de 10 de outubro, na Globo. O canal pago GNT apresentará reprises com "conteúdo estendido" dos episódios às sextas-feiras.

Segundo a Globo, ao todo, serão 12 bancadas individuais, 220 pratos de porcelana, 120 facas (distribuídas em 24 estojos), 600 utensílios de cozinha, 10 unidades de cada eletroportátil e 350 itens no mercado na estrutura do Mestre do Sabor.

O reality também contará com plateia presente no estúdio durante todas as etapas.

Após a exibição do programa, a atriz Maria Joana apresentará uma 'continuação' do Mestre do Sabor, de forma semelhante ao que Vivian Amorim e Fernanda Keulla fizeram durante o BBB 19, que será apresentada no Gshow.