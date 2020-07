‘Mestre do Sabor’: Dário Costa, ex-'MasterChef’, é o vencedor do reality culinário da Globo

Dario Costa é o vencedor da segunda temporada de 'Mestre do Sabor' Foto: Instagram/@mestredosabor

Dário Costa conquistou o título da segunda temporada de Mestre do Sabor. A final do reality show culinário teve outros três concorrentes: Ana Zambelli, Júnior Marinho e Serginho Jucá.

Na última edição, a produção exibiu um depoimento do mestre José Avillez, que teve de voltar para Portugal por causa do coronavírus.

A prova final foi um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa e os ingredientes utilizados foram definidos por sorteio.

O menu premiado de Dário Costa foi batizado como 'Sinais' e teve um crudo de peixe vermelho com leite de castanha como entrada. O prato principal foi anchova com manjerião, tomate e nata. “Achei que não ia passar da primeira prova. Estou em choque ainda”, disse o chef paulistano ao final do programa.

A produção do reality seguiu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Os bastidores da final foram compartilhados no perfil oficial do Mestre do Sabor, no Instagram.

Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, os internautas comemoraram a conquista do ex-participante do MasterChef, da Band.

Dario ganhou o Mestre do sabor. E pra quem sabe ... eu torcia por ele pela trajetória do Masterchef ‍❣ — Stéphanie Lima (@stephanieelima) July 24, 2020

Dário perdeu o Masterchef // Ganhou o Mestre do Sabor #MestreDoSabor pic.twitter.com/nabk0InULD — Daniele (@danieleoli) July 24, 2020

No episódio de eliminação do Dario no Masterchef, Jacquin o chamou de "idiota" depois tentou consertar mas já era tarde Hoje o Dário foi campeão do Mestre do Sabor com larga vantagem desde o início do programa #MestreDoSabor — Chanandler Bong (@Jamicge) July 24, 2020