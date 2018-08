Mesmo com morte de Anthony Bourdain, série terá nova temporada

O protagonista de 'Parts Unknown', Anthony Bourdain Foto: Danny Moloshok/Reuters

A CNN deve exibir a última temporada do programa Parts Unknown, que mostra as experiências do chef e apresentador de TV Anthony Bourdain em diversos lugares do mundo, pouco conhecidos pelo público em geral.

Depois de onze temporadas, não era possível determinar o destino do programa sem o protagonista, que morreu no último mês de junho.

Conforme divulgou o jornal Los Angeles Times, a CNN possui material suficiente para a exibição de mais uma temporada do seriado, que deve estrear ainda neste ano. Um dos episódios, que mostra uma viagem ao Quênia, foi terminado antes da morte de Bourdain. Será o último com a narração feita pelo próprio protagonista.

Outros quatro episódios, que se passam nos Estados Unidos, na Espanha e na Indonésia, serão finalizados pelos diretores da produtora Zero Point Zero, responsável pelo programa. Eles usarão áudios de Bourdain captados durante as gravações.

“Os episódios terão total presença de Tony, porque é possível vê-lo e ouví-lo. Perdemos sua narração, mas ela será substituída pelas vozes de outros participantes dos seriado”, declarou Amy Entelis, executiva de conteúdo da CNN.