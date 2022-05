Mês das noivas: Relembre vestidos que marcaram as novelas

Mês das noivas: Isabella Santoni, Carolina Dieckmann e Bruna Marquezine subiram ao altar com vestidos feitos pela estilista Lethicia Bronstein. Foto: Arquivo Globo

Maio é o mês das noivas e a inspiração para escolher o vestido ideal surge de diversos lugares, inclusive de novelas. São nas histórias que passam nas telinhas que muitas mulheres começam a sonhar com o estilo e detalhes do tão sonhado vestido de noiva.

A estilista Lethicia Bronstein, através dos figurinos das noivas da dramaturgia, é uma das responsáveis por transmitir a emoção desse momento tão importante que é o casamento, sendo a estilista recordista com criações para Rede Globo. Ao todo, ela já fez mais de 28 vestidos de noivas para as novelas.

Para Lethicia, o maior desafio de criar para novelas é conseguir transmitir a personalidade de uma personagem fictícia. "Acho que quando você faz um vestido de noiva o maior desafio é você acertar o que mais combina com a personalidade de quem vai usar. E quando você precisa criar para uma personagem é ainda mais desafiador", conta.

A estilista revela que geralmente deixa o "tecido guiar" sua criação e explica como é o processo: "A primeira ideia é feita no próprio manequim e a partir disso vou fazendo as mudanças necessárias. É uma etapa tão gostosa que chega a ser uma terapia pra mim".

E dizem por aí que a vida imita a arte, não é mesmo? Pois bem... Os vestidos que Lethicia cria para as novelas combinam tanto com as personagens que acabam sendo referência para as clientes fora das telinhas. "Eu amo quando alguém chega no meu ateliê com uma referencia de vestido que eu mesma já criei, quer dizer que essa pessoa já possui confiança no meu trabalho e assim podemos deixar a criatividade solta", diz.

Pensando nisso, reunimos cinco criações de Lethicia Bronstein que servem como referência para as noivas até os dias atuais.

Diana, em 'Passione'

Em 'Passione', a personagem de Carolina Dieckmann casou com vestido cheio de bordados e babados. Foto: Arquivo Globo

Em 2010, Carolina Dieckmann viveu a personagem Diana, em Passione, e usou um vestido cheio de bordados e babados na barra para casar com Gerson, interpretado por Marcello Antony.

Com uma cauda comprida, indo até o chão e uma faixa central rose para ter um toque de cor, Diana se casou. Mas, o evento acabou deixando algumas pessoas tristes, como Mauro (Rodrigo Lombardi), perdidamente apaixonado pela personagem de Carolina Dieckmann.

Letícia, em 'A Lei do Amor'

Em 'A Lei do Amor', Letícia (Isabella Santoni) se casou com Tiago, personagem de Humberto Carrão. Foto: Arquivo Globo

Em A Lei do Amor, Letícia (Isabella Santoni) se casou e teve um vestido com a marca registrada da estilista Lethicia Bronstein: aplicação de rendas. Na novela, ela se casou com Tiago, personagem de Humberto Carrão.

O vestido trouxe traços da personagem de Isabella Santoni e ainda misturou o moderno com o clássico romântico. Além disso, a roupa para o grande dia da personagem teve uma saia com 20 camadas de tule e um longo véu.

Helena, em 'Em Família'

Na novela 'Em Família', Bruna Marquezine viveu Helena na segunda fase do folhetim e casou-se com Laerte (Guilherme Leicam). Foto: Arquivo Globo

Bruna Marquezine viveu uma das Helenas de Manoel Carlos e foi para o altar com um vestido em estilo retrô, que condizia com a segunda fase da novela Em Família.

A estilista levou seis meses para fazer o vestido, que foi confeccionado com cetim de seda pura e teve aplicações de renda de chantilly. Na terceira fase da novela, Helena foi vivida por Júlia Lemmertz, que deixou o vestido como recordação para a sua filha Luiza, que foi outra personagem de Marquezine.

Nicole, em 'Amor à Vida'

Antes do final trágico de Nicole (Marina Ruy Barbosa) em 'Amor à Vida', a personagem da ruiva subiu ao altar com vestido repleto de renda. Foto: Arquivo Globo

Em Amor a Vida, Nicole (Marina Ruy Barbosa) morreu no dia de seu casamento e estava usando um vestilo digno de princesa para a ocasião.

Confeccionado em renda e com saia tule, o vestido de noiva da ruiva tinha uma abertura nas costas para deixar um toque de sensualidade sem perder o romantismo.

A novela foi transmitida em 2013 na Globo e o vestido de Nicole é procurado até hoje por muitas noivas que buscam romantismo, fantasia e sensualidade para o casamento.

Drika, em 'Salve Jorge'

Em 'Salve Jorge', Drika (Mariana Rios) casou-se na Turquia e ousou no vestido de noiva. Foto: Arquivo Globo

Na novela Salve Jorge, o casamento de Drika (Mariana Rios) e Pepeu (Ivan Moraes) foi na Turquia e o vestido de noiva da personagem foi criado para refletir a personalidade de Drika: forte e ousada.

Mesmo acontecendo em uma igreja Ortodoxa, a peça da brasileira teve direito a muito luxo e transparência. O vestido de noiva foi feito em renda bordada com fios que lembravam ouro, além de pérolas presentes na saia e no véu.