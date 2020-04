Menino interpreta, em Libras, ‘Lavar as Mãos’, sucesso da TV Cultura; assista

A música foi sucesso dos anos 1980 no programa Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura , e está sendo veiculada desde o início da pandemia .

O clipe fala sobre a importância de lavar as mãos durante diversas situações do cotidiano das crianças, como brincar no chão de areia, antes de comer e pegar na mamadeira.

O garoto fez a interpretação da música para Libras e o vídeo viralizou nas redes sociais.