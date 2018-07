Menina de nove anos surpreende jurados do 'America's Got Talent' com sua voz

Angelica Hale encantou os jurados do 'America's Got Talent'. Foto: twitter.com/angelicahale

Angelica Hale, uma menina de nove anos, deixou os jurados do America's Got Talent impressionados com sua voz ao cantar Rise Up, de Andra Day.

Antes de se apresentar, a menina disse que quer ser "a próxima Whitney Houston", encantando os jurados e a plateia. Angelica então começou a cantar, e logo nos primeiros versos já arrancou gritos e aplausos da plateia - e olhares surpresos dos jurados.

Quando tinha quatro anos, Angelica teve de passar por um transplante de rim após ser infectada por uma bactéria. Ela se recuperou e, desde então, ajuda o hospital com o dinheiro que ganha em suas apresentações.

Depois de tanta emoção, é claro que a menina conquistou quatro 'sim' dos jurados e segue na competição.

Assista à emocionante performance abaixo: