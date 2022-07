Membros do Balão Mágico se reencontram e anunciam documentário sobre o grupo

Simony, Tob, Mike e Jairzinho se reencontraram e anunciaram o documentário 'A Fantástica História do Balão'. Foto: Instagram/@jairoliveira

Nesta quarta-feira, 20, os fãs da Turma do Balão Mágico tiveram uma grata surpresa. Os membros Simony, Tob, Mike e Jairzinho se reuniram e prometeram reacender a nostalgia de quem viveu a década de 1980 ao anunciar um documentário sobre o grupo, A Fantástica História do Balão.

A cantora Simony fez o anúncio através de um vídeo no Instagram que mostrava imagens da reunião com Jair Oliveira, Vímerson Cavanilas e Mike Biggs.

Publicada no Dia do Amigo, a postagem trazia a trilha sonora de Amigos do Peito, um dos maiores sucessos do grupo e uma parceria com o cantor Fábio Júnior.

"A nossa magia vai ficar para sempre", escreveu a artista na legenda. Simony disse que a produção de um documentário sobre o Balão Mágico é "muito merecida" e expressou gratidão por ter feito parte "do maior grupo infantil do Brasil".

A Turma do Balão Mágico surgiu em 1982 e ganhou um programa na TV Globo no ano seguinte. Na TV, o grupo ainda contava com a companhia do amigo Fofão, interpretado por Orival Pessini.

Orival morreu em 2016, aos 72 anos, mas marcou uma geração com o personagem, que também ganhou programas próprios.

Dentre os maiores sucessos do Balão, estão Superfantástico, Ursinho Pimpão e É Tão Lindo. A Fantástica História do Balão deve ser lançado pelo Star+, mas ainda não há data de estreia.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais