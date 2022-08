Melina deixa o ‘MasterChef’ com propostas de Henrique Fogaça e Helena Rizzo

Melina é a 13ª eliminada do 'MasterChef'. Foto: Band TV

O MasterChef acabou para Melina na última terça-feira, 16. Embora tenha sido a participante com mais vitórias individuais da temporada, ela levou a pior na preparação de um prato que representasse a fusão entre Brasil e México e, por isso, foi a 13ª eliminada da edição.

Com o fim do sonho de se tornar campeã do programa, a cozinheira amadora desabafou estar desempregada e pediu uma oportunidade aos chefs. “Eu quero um emprego, pois estou desempregada”, declarou.

O pedido, então, não passou despercebido de Henrique Fogaça. “O MasterChef é o primeiro passo de um monte de portas que vão se abrir. Guarde isso, tá bom? Se quiser trabalhar comigo, vamos ter restaurante em breve novo”, disse o chef.

Além de Fogaça, Helena Rizzo também se prontificou a atender o pedido de Melina, respondendo: “Se vier para cá, minhas portas estão sempre abertas”.