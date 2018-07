'Meia Noite em Paris' celebra capital francesa e ironiza a saudade do passado

Foto: Reprodução

O escritor Gil viaja a Paris antes do casamento com a noiva Inez e sua família. Lá, eles encontram amigos dela e o casal começa a se desentender, até que em uma noite ele sai pelas ruas da cidade e encontra um verdadeiro portal para o passado.

Na companhia de grandes mentes do século 20, o noivo se apaixona por uma mulher de outra época e tem de decidir o que realmente quer para a sua vida em uma cidade onde todos parecem nostálgicos.

Obra do célebre diretor Woody Allen, Meia Noite Em Paris estreou em 2011 e conta com Owen Wilson, Marion Cotillard e Rachel McAdams no elenco.

Assista Meia Noite em Paris no Netflix!