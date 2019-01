Meghan Markle é convidada para fazer última participação em ‘Suits’

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, ainda como atriz na série 'Suits'. Foto: Reprodução/USA Network

A vida de Meghan Markle como duquesa de Sussex é agitada. São muitos compromissos reais, que incluem trabalhos sociais e viagens pelo mundo.

Antes de integrar a família real britânica, ela foi atriz em Hollywood e participou de uma das séries de maior sucesso da USA Network. Meghan Markle era Rachel Zane, uma advogada em início de carreira em Suits e que, apesar da influência do pai, que era promotor de Justiça, decidiu caminhar sozinha na profissão.

Segundo informações do jornal Daily Star, a NBC teria feito uma oferta milionária para que Meghan fizesse uma última aparição na série. O valor poderia ser doado a uma instituição de caridade da escolha da duquesa.

“Seis milhões de dólares (seria a oferta). Isso parece muito, mas seria um dos maiores golpes de marketing da história da TV”, disse uma fonte da emissora à publicação. A mesma pessoa disse que, inclusive, as cenas poderiam ser gravadas no Reino Unido e teriam curta duração.

Na Inglaterra, o último episódio de Suits em que Meghan aparece foi ao ar em abril do ano passado, 30 dias antes de ela se casar com o príncipe Harry, no Castelo de Windsor.