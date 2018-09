'Me senti novamente como uma criança', diz Steven Spielberg sobre novo filme

Diretor Steven Spielberg Foto: Henry Nicholls/Reuters

O filme Jogador Nº 1, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 29, traz muitas referências à cultura pop da década de 1980. Talvez por isso o diretor Steven Spielberg diga que fazer o longa despertou nele uma sensação nostálgica.

“Eu me senti novamente como uma criança fazendo filmes, na verdade o tipo de filmes que eu fazia nos anos 1980. Não como se eu estivesse imitando tudo aquilo, mas como se eu vivesse naquela época novamente”, contou o diretor à ABC News.

Entre os longas mais populares nos quais Steven trabalhou como diretor ou produtor executivo na década de 1980 estão Indiana Jones, E.T. - O Extraterrestre, De Volta Para o Futuro e Os Goonies.

Jogador Nº 1 é um filme futurista de ficção científica que mostra o embate entre jovens pelo controle de um mundo numa realidade virtual. É baseado no romance homônimo de Ernest Cline.

O diretor ainda falou que fazer um filme ambientado em uma realidade virtual possibilita cenas impressionantes, mas também possui suas desvantagens. “As cenas de perseguições com carros foram muito mais seguras do que se tivéssemos filmado no mundo real, mas acho que teria sido muito mais barato”.