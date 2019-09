'Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!': Nathalia Arcuri estreia reality show na Band

Nathalia Arcuri à frente do reality show 'Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!' Foto: Ricardo Carvalheiro / Endemol Shine Brasil

Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!, novo reality show de Nathalia Arcuri, youtuber e especialista em finanças pessoais, ganhou data de estreia na Band: 30 de setembro, próxima segunda-feira, no horário das 22h45.

No programa, Nathalia Arcuri tentará tirar os participantes do sufoco financeiro. Ao todo, o Me Poupe, Dívidas Nunca Mais! terá 12 episódios semanais, com quadros fixos e um novo personagem a cada semana.

A seu lado, a apresentadora contará com alguns "especialistas": Edson Leite (gastronomia), Cora Fernandes (organização), Carol Caliman e Carlinha Catap (estilo).

"A ideia do Me Poupe não é ser um reality assistencialista, o nosso propósito é reorganizar a vida financeira dos participantes, dando mais esperança para que eles possam realizar um sonho, comprar uma casa ou carro, viajar ou investir esse dinheiro", afirmou Nathalia Arcuri.

Quadros do Me Poupe, Dívidas Nunca Mais!, de Nathalia Arcuri

E aí Nath!: Nathalia Arcuri responderá perguntas enviadas ao seu canal de YouTube durante o ano.

ABC da Nath: Nathalia Arcuri explicará termos de maneira divertida.

Ponto da Pechincha: Nathalia Arcuri ensinará os "segredos para conseguir descontos na hora da compra" a consumidores comuns.