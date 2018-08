'Me pareceu um 'Até logo'', diz atriz de personagem que morre em 'Guerra Infinita'

Muitos super-heróis perderam a vida em 'Vingadores: Guerra Infinita' Foto: YouTube/BRA Marvel

Se você é fã do universo cinematográfico Marvel, com certeza ainda está triste com a morte de alguns dos super-heróis mais queridos no filme Vingadores: Guerra Infinita, que estreou na última quinta-feira, 26. E, entre elas, com certeza a de Gamora foi uma das mais comoventes.

No entanto, se você acha que o trágico destino dela foi um adeus, talvez mude de ideia ao saber o que Zoe Saldana, a atriz que a interpreta, respondeu em uma entrevista sobre como foi o último dia de gravação do filme.

“Para mim foi como uma pausa, porque eu sabia que todos vamos voltar em algum momento para gravar o último filme dos Vingadores. Então, não sei, me pareceu um ‘Até logo’, não um adeus”, disse ao E! News.

Isso quer dizer que Gamora será ressuscitada ou aparecerá por meio de flashbacks? Os fãs só terão essa resposta quando for lançado o quarto filme dos Vingadores, previsto para maio de 2019.

Confira a entrevista em Zoe Saldana deixa escapar a informação: