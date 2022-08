'Me envolvi bastante com a música', diz Fabiana Karla sobre 'Rensga Hits!'

Fabiana Karla será a competitiva Helena Maravilha em 'Rensga Hits!'. Foto: TV Globo/Gleik Suelbe

Fabiana Karla está no elenco de Rensga Hits!, série do Globoplay que estreia na próxima quinta-feira, 4. A atriz dará vida a Helena Maravilha, um tipo de pessoa que não entra em uma luta para perder, e essa personalidade a fez se tornar a empresária de sucesso que é hoje: dona e imperatriz da Joia Maravilha Records, uma das principais casas de composição de Goiânia na trama.

Dentre seus principais objetivos está o de ser a número um no mercado sertanejo brasileiro e ver a derrota de Marlene ( Deborah Secco ), que comanda a casa de composição concorrente, Rensga Hits!. A rixa com a empresária rival começou há mais de 20 anos, ninguém sabe muito bem por quê, mas é uma mágoa tão profunda que faz Helena ser obcecada em tentar fazer da vida de Marlene um inferno e querer vê-la fracassar a qualquer custo.

Para Fabiana Karla, Helena e Marlene são rivais inseparáveis. “Tanto Helena quanto Marlene querem ter sucesso. As duas alimentam a rivalidade porque isso acaba sendo o que complementa a vida uma da outra. A diferença entre elas é que enquanto a Helena quer brilhar tanto quanto as estrelas que ela agencia e mostrar ao mundo que ela é o segredo da fama de cada um, a Marlene se esconde para deixar o artista dela brilhar sozinho”, destacou.

Para ter o que deseja, Helena Maravilha usa a seu favor a personalidade extremamente carismática, convincente e hipnotizante, além do ótimo histórico no lançamento de músicos de sucesso. Ela é o nome por trás de artistas como Theo (Sidney Santiago Kuanza) e Thamyres (Jeniffer Dias), os “gemeosnejo” que figuram no topo das paradas desde criança; e Enzzo Gabriel (Maurício Destri), o cantor inexperiente que roubou da casa de composição rival e transformou no "príncipe da sofrência”.

E ela já tem a próxima meta: levar para a Joia Maravilha Records a promissora cantora e compositora Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), que anda flertando um contrato com a concorrente Rensga Hits!.

Como você definiria Helena Maravilha?

Acho que a Helena é uma mulher forte, determinada, que sabe bem o que quer e faz de tudo para que sua casa de composição, a Joia Maravilha Records, tenha mais sucesso a cada ano. E, claro, supere a Rensga Hits!, da sua rival Marlene, personagem de Deborah Secco. Para a Helena não basta ter sucesso, ela precisa ver a derrota da Marlene.

Helena é a principal rival de Marlene nos negócios. As duas escolheram seguir a mesma carreira e têm bom faro musical, chegando a disputar alguns talentos da música sertaneja. Que semelhanças e diferenças você vê entre elas?

Tanto Helena quanto Marlene querem ter sucesso. As duas alimentam a rivalidade porque isso acaba sendo o que complementa a vida uma da outra. A diferença entre elas é que enquanto a Helena quer brilhar tanto quanto as estrelas que ela agencia e mostrar ao mundo que ela é o segredo da fama de cada um, a Marlene se esconde para deixar o artista dela brilhar sozinho. Porém, ambas desejam vencer o prêmio Berrante de Ouro a cada ano. É uma disputa que segue sem parar! (risos)

Quais foram suas melhores experiências ao dar vida à Helena Maravilha?

A melhor experiência foi receber o carinho do povo goiano, que é receptivo, alegre, acolhedor. Comi pamonha de sal, que adoro, conheci muita gente legal e tive uma vivência que fez eu me sentir mais segura para dar vida à Helena Maravilha. Amei tudo!

Conte um pouco sobre a sua relação afetiva com esta personagem e com a série. Como foi mergulhar no universo sertanejo e feminejo de Rensga Hits! durante as gravações?

Acho que o sertanejo traz nossas raízes nas letras, traduz nossas emoções. Sempre fui fã de Roberta Miranda, que acredito ser a pioneira do movimento feminejo, nossa majestade. Tinha na cabeça muitas músicas da Roberta. Então, acho que nesta série, emocionalmente, eu me envolvi bastante com a música, que é algo que eu amo, e fiquei fascinada pelo papel da mulher dentro desse movimento. Foi um trabalho muito feliz, onde o elenco ficou muito unido. Morro de saudade das gravações.

Qual a sua expectativa para a estreia de Rensga Hits! no Globoplay? O que o público encontrará na série?

A minha expectativa é que o público se divirta do mesmo jeito que a gente se divertiu fazendo, e que receba como muito carinho esse trabalho. A gente se esmerou muito para entregar romance, lindas composições, que com certeza vão cair na boca do povo, e para mostrar a força da mulher no mundo sertanejo.

Primeiros episódios no Cinema Especial

Quem está ansioso para conferir a nova série Rensga Hits! terá a oportunidade de acompanhar os dois primeiros episódios no Cinema Especial desta quarta-feira, 3. Após a exibição na Globo, os quatro primeiros episódios da obra chegam ao Globoplay – e primeiro deles ficará disponível também para não assinantes logados na plataforma até 8 de agosto.

No dia 11, dois novos episódios são disponibilizados no Globoplay e, no dia 18, os dois últimos, totalizando os oito episódios da série.

Rensga Hits! é produzida pela Glaz Entretenimento com criação de Carolina Alckmin e Denis Nielsen, redação final de Renata Corrêa, roteiros de Bia Crespo, Nathalia Cruz, Otavio Chamorro, Renata Corrêa e Victor Rodrigues, com direção de Carolina Durão e Leandro Neri e direção geral de Leandro Neri, com produção de Mayra Lucas.