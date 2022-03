'Me dê só mais um filho', pede Russell Wilson a Ciara em programa de TV

Depois de apresentar o 'Billboard Woman in Music' de 2022, Ciara foi a anfitriã convidada do 'The Ellen Degeneres Show'. Foto: Youtube/TheEllenShow

Ciara foi a apresentadora convidada do The Ellen DeGeneres Show na quinta-feira, 3, e recebeu seu marido Russell Wilson como convidado. Em um papo descontraído, Wilson, estrela da NFL, aproveitou para pedir mais filhos à mulher, com quem é casado desde 2016.

"Eu tenho uma pergunta para você, uma séria pergunta. Nós podemos ter mais bebês? Será perfeito. Mê dê apenas mais um pelo menos", pediu o jogador de futebol americano. A cantora já tem três filhos: Win Harrison, de 1 ano e meio e Sienna, de 4 anos, com Wilson; e Future Zair, de 7 anos, fruto do relacionamento de Ciara com o ex-noivo, o rapper Future.

Diante da plateia do programa de auditório, Wilson ajoelhou e fez a proposta a Ciara, que foi pega de surpresa e respondeu, bem-humorada: "Nós definitivamente podemos, mas temos um pouco de tempo antes de chegarmos lá". Ela ainda disse que ama o "modo papai" do marido e que essa é uma das coisas mais atraentes nele.

Sobre os filhos, Ciara disse: "Eles se amam muito e também têm o que eu chama de uma relacionamento de amor e briga". "Honestamente, tem sido uma benção. Vocês sabem, nós temos o triplo de amor agora", acrescentou.

