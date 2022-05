'Me apaixonei pela Juma', diz Cristiana Oliveira ao relembrar papel em 'Pantanal'

Cristiana Oliveira participa do 'Programa Amaury Jr' e relembra como conseguiu o papel de Juma, na primeira versão de 'Pantanal'. Foto: Jonathan Giuliani

Neste sábado, 28, Amaury Jr. recebe a atriz Cristiana Oliveira em seu programa, na RedeTV!. Durante o bate-papo, ela relembra como ganhou o papel de Juma, na primeira versão de Pantanal, e revela que a personagem não seria originalmente sua na novela.

"Jayme Monjardim me ‘roubou’ para fazer Pantanal – o papel da Muda. Eu me apaixonei pela Juma lendo o roteiro. Depois de eu ter pedido, ele me deu a Juma e foi um grande presente, um grande estrondo realmente. A partir daí que minha vida pública começou e até hoje, 32 anos depois, é a minha persona, a Juma”, ressalta.

Sobre o sucesso da personagem, Cristiana Oliveira relembra que recebeu flores e cantadas de atores veteranos e até cantores famosos.

"Alguns atores veteranos e cantores famosos, quando me encontravam, me davam umas cantadas, me mandavam flores, mandavam alguém me dar um recado, bilhetinho dizendo que queria me conhecer", conta.

Ainda na conversa, a atriz fala sobre seu livro Versões de Uma Vida, onde relata momentos de dificuldade que enfrentou na juventude, incluindo uma frustração amorosa que alterou até seu peso.

"Sem saber, compensei na comida aquela carência e engordei 40 quilos. Saí da escola. Tinha vergonha dos meus amigos, porque eles tinham me conhecido magra e de repente eu comecei a ser olhada como a gorda da turma", comenta.

A atriz decidiu trabalhar como modelo e isso refletiu em sua forma física, e conta para Amaury Jr. que sentia até medo de comer: "Nessa época comecei a emagrecer muito. Não comia, tinha medo de comer e passei pela bulimia também. Era uma coisa de você colocar para fora um sentimento de culpa, além da comida".

A entrevista completa vai ao ar no Programa Amaury Jr, que é exibido na madrugada de sábado para domingo, à 00h30, na RedeTV!.