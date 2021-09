'Maya e os 3 Guerreiros': Netflix divulga cena de batalha da nova animação

Estreia no dia 22 de outubro na Netflix a animação Maya e os 3 Guerreiros. O serviço de streaming divulgou nesta terça-feira, 14, um vídeo e cards apresentando os Deuses da história.

A aventura se passa em um mundo fantástico, controlado por quatro reinos. A guerreira Maya está prestes a completar 15 anos e celebrar sua coroação. Mas, tudo muda quando os deuses do submundo chegam e anunciam que a vida dela deve ser oferecida como sacrifício ao Deus da Guerra.

Se a princesa não se entregar, o mundo enfrentará a vingança das entidades. Então, ela embarca em uma jornada emocionante para cumprir uma antiga profecia que diz que a chegada de três grandes guerreiros vão ajudar a derrotar os deuses e salvar a humanidade. Confira, com exclusividade, um vídeo de uma batalha épica entre Maya e a Deusa das Tatuagens.

Do criador Jorge R. Gutiérrez (El Tigre: As Aventuras de Manny Rivera, Festa no Céu), Maya e os 3 Guerreiros possui nove episódios e é inspirada em uma mistura das mitologias Asteca, Maia, Inca e a cultura Caribenha moderna. Confira o teaser: