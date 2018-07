Maurício Meirelles retoma quadro de 'trollagem' no 'Pânico'

Foto: Edu Moraes

O humorista Maurício Meirelles atendeu aos pedidos do público e vai voltar a gravar Webbullying para o Pânico na Band. No quadro, Meirelles chama um espectador da plateia, entra na conta do Facebook da 'vítima' e interage com os amigos dela, sempre 'trollando' no improviso.

Além de Webbullying na TV, o humorista vai apresentar também no Teatro das Artes o show Perdendo Amigos - eleito o melhor do Brasil na categoria Stand up Comedy no último Grande Prêmio Risadaria Smiles do Humor.

“Esta temporada do Perdendo Amigos está muito interativa. Faço Snapchat no meio do show, abro o WhatsApp, além de uma nova dinâmica no momento da escolha do participante do Webbullying, que eu adoro: faço entrevistas com as pessoas que querem participar com muito improviso“, afirma o humorista.

As gravações de Webbullying na TV serão sempre nas noites de terça-feira, às 21h, a cada 15 dias. A próxima acontece no dia 18/10.

Nos dias 13, 20 e 27 de outubro e 3 de novembro o humorista apresenta seu show completo, também às 21h.

Todas as apresentações serão no Teatro das Artes, no terceiro andar do Shopping Eldorado, que fica na Av. Rebouças, 3970, em São Paulo. Já é possível comprar ingressos no site http://www.ingresso.com/sao-paulo/home/escolha/teatro/47944213/perdendo-amigos