Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, deixa ‘A Praça É Nossa’

Maurício Manfrini encenando Paulinho Gogó em A Praça É Nossa, ao lado de Carlos Alberto. Foto: Reprodução de ‘A Praça É Nossa’ / SBT

O humorista Maurício Manfrini, intérprete de Paulinho Gogó em A Praça É Nossa, resolveu sair do programa do SBT após 16 anos. O ator afirmou que tomou a decisão durante esta quarentena e, por isso, não pôde se despedir presencialmente dos companheiros de cena, em especial seu amigo Carlos Alberto de Nóbrega, de 83 anos.

Em entrevista ao NaTelinha, do UOL, ele disse que foi uma escolha difícil, mas que preferiu não renovar o contrato por questões pessoais. "Pretendo levar meus filhos para estudar em Boston, nos Estados Unidos, daqui um ou dois anos. Entendi que precisava encerrar um ciclo, por isso decidi não renovar meu contrato, que termina em 30 de abril. Sempre me lembrarei da Praça como o programa que me formou. Com Chico Anysio, fiz a Escolinha, mas com Carlos Alberto fiz faculdade e pós-graduação", reconheceu.

Manfrini conta que ficou com receio de Carlos Alberto ficar chateado ao saber da notícia à distância para Carlos Alberto. Por isso, pediu ajuda à mulher do comediante, a médica Renata Domingues, para que ela contasse ao marido de uma forma sensível.

Ainda em entrevista ao NaTelinha, o intérprete de Paulinho Gogó revela que o líder da Praça É Nossa tentou ligar para ele cinco minutos depois, mas não atendeu. "Fiquei congelado... sem voz. Em seguida, ele mandou um áudio de cinco minutos e não tive coragem de abrir de imediato. Fui ouvir meia hora depois. Nunca tinha chorado tanto na minha vida", confessou.

Na mensagem, Nóbrega apoiou a decisão do amigo. "Quem sou eu para te impedir? Quero ir ao cinema na estreia do seu filme, quero ver seus programas novos e quero te ver assim que a pandemia acabar. Eu te abençoo", falou.

Assista a um dos momentos de Paulinho Gogó na 'Praça':