'Era surpresa': Maurício de Sousa 'trava' ao ser questionado sobre parceria com TV Cultura

'Turma da Mônica' será transmitida na TV Cultura após parceria com Mauricio de Sousa. Foto: Amanda Perobelli/ESTADÃO

Os fãs da Turma da Mônica têm motivos para comemorar: a animação vai passar na TV Cultura a partir de outubro. Porém a novidade era sigilosa até a última segunda-feira, 18, inclusive para Mauricio de Sousa.

O Jornal da Cultura acompanhou o lançamento do livro Vamos Pensar um Pouco? Lições ilustradas com a Turma da Mônica, livro de Mario Sérgio Cortella em parceira com Mauricio, quando o quadrinhista foi questionado pela repórter sobre a parceria com a TV Cultura. "E a turminha agora vai para a tela da TV Cultura, é isso?", disse a repórter. Maurício travou e ficou claramente desconcertado: "Eu acho que nós estamos nos preparando para fazermos uma surpresa, eu não sei se é agora".

A parceria foi finalmente confirmada nesta terça-feira, 19, pela emissora. A partir do dia 9 de outubro, semana das crianças, as animações Turma da Mônica e Mônica Toy serão transmitidas na TV Cultura. Além dos episódios tradicionais, a emissora também vai exibir diversos especiais de Natal.

Confira o momento em que Maurício é surpreendido abaixo (a partir de 46m50s):