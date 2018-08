Matt Smith, de ‘Doctor Who’ e ‘The Crown’, entra para o elenco do ‘Episódio IX’

O ator inglês Matt Smith, conhecido por seus papéis em 'Doctor Who' e 'The Crown', foi contratado para fazer parte do elenco do 'Episódio IX' Foto: Stefan Wermuth/Reuters

O ator inglês Matt Smith foi contratado para fazer parte do elenco do Episódio IX, filme que irá encerrar a nova trilogia da saga Star Wars. Segundo a revista Variety, Smith, conhecido por interpretar o Doctor em Doctor Who e o príncipe Philip nas duas primeiras temporadas de The Crown, terá um papel importante na trama.

A revista não conseguiu apurar se o personagem do ator será alinhado com a Resistência ou com a Primeira Ordem, as duas facções que se enfrentam nos filmes. Nas redes sociais, fãs torcem para que Smith seja um dos Knights of Ren, o grupo de ex-aprendizes Jedi comandados por Kylo Ren (Adam Driver) que foram para o lado negro da Força.

Com estreia prevista para dezembro de 2019, o Episódio IX está em filmagens na Inglaterra desde o início de agosto. Dirigido e co-roteirizado por J.J. Abrams, que também foi o responsável por O Despertar da Força, o sétimo episódio da saga, o elenco conta com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Carrie Fisher, Keri Russell e Dominic Monaghan.