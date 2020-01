'Matilda' deve ganhar filme na Netflix inspirado em musical, diz revista

O filme sobre Matilda ganhou uma produção em formato de musical que está em exibição em Londres desde 2011. Foto: Reprodução de 'Matilda'/ YouTube/Lipe Curioso

A famosa história da menina Matilda, que descobre ter poderes especiais enquanto mora com pais grosseiros, deve ganhar um filme na Netflix inspirado na produção Matilda the Musical, segundo a revista The Hollywood Reporter.

A empresa estaria em parceria com a Sony Pictures para fazer uma adaptação cinematográfica da peça exclusivamente para o Reino Unido e que será exibida em outros países pela plataforma de streaming. Os detalhes do lançamento ainda estão sendo elaborados.

Essa adaptação daria à Netflix a oportunidade de adquirir direitos de streaming de uma história amada e com pré-marca.

O musical sobre a pequena prodígio está em exibição em Londres desde 2011 e passou pela Broadway entre 2013 e 2017, após mais de 1,5 mil apresentações e quatro prêmios Tony.

Segundo a revista, a futura produção cinematográfica de Matilda the Musical será dirigida por Matthew Warchus, que também foi o diretor do musical. O E+ entrou em contato com a Netflix para comentar o caso, mas não obteve resposta até o momento.