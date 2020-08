'MasterChef': vencedora revolta internautas por jogar comida no chão

Danielle, vencedora do 7º episódio do 'MasterChef' em 2020, arremessa alimentos ao chão durante prova Foto: Reprodução de 'MasterChef Brasil' (2020) / Band

Danielle foi a vencedora do 7º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibida na noite de terça-feira, 18. Nas redes sociais, houve crítica ao fato de a participante desperdiçar comida após jogar ingredientes no chão - sem levar nenhuma advertência ou punição dos jurados.

Na reta final, ela cozinhou um prato árabe e venceu a disputa com o britânico Andrew, que já havia participado da 3ª temporada do reality show e acabou sendo vice-campeão do episódio.

Em determinado momento da atração, porém, Danielle acabou se descuidando e derrubou comida no chão, quando era pressionada pelos avaliadores pelo tempo, que estava se esgotando no cronômetro.

Em stories publicados no seu Instagram nesta quarta-feira, 26, ela se justificou: "Aproveito para ressaltar a quem eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente que eu não apoio, incentivo ou tenho o desperdício de alimentos como prática na minha cozinha ou na minha vida pessoal".

"O episódio que ocorreu na segunda prova do MasterChef foi um fato isolado, potencializado pela emoção e adrenalina do momento", conclui.

Assista ao momento abaixo:

O fato gerou diversas críticas no Twitter.

A mulher jogou comida no chão, não levou bronca e ainda ganhou o episódio. Lamentável. #MasterChefBrasil #MasterChefBR pic.twitter.com/BdpTpSWV1O — abiézer (@abiezr) August 26, 2020 Fora um pedaço enorme de carne q tbm foi jogado no chao. Falar sobre desperdicio só é bonito na hora de lacrar na internet pic.twitter.com/6qsvYK5Lzh — mundinho marilyn manson br (@acquatoffan4) August 26, 2020 A PIOR cena que já vi no MasterChef. JOGAR COMIDA NO CHÃO? Elimina essa Danielle AGORA #MasterChefNaBand pic.twitter.com/Pr6uo9HOAg — Ana Paula Martins (@Anamartiinss) August 26, 2020 Não acredito que a mina jogou um monte de comida NO CHÃO e não deram um esporro nela, essa edição do masterchef tá horrível em todos os sentidos — aquarianja (@brunalexandrina) August 26, 2020 terminei agora de assistir o ep de ontem de masterchef e eu to muito chateada com a cena daquela descontrolada jogando comida no chão. e ganhando o prêmio. — maim goot carol (@carolstormborn_) August 26, 2020

Após a vitória, Danielle afirmou: "Era meu, tinha que ser meu! Sempre fico em segundo lugar na vida e isso vai mudar tudo. Chefe, desculpa, mas vou pedir demissão. É isso aqui que eu vou fazer".

Em entrevista ao portal da Band, a participante explicou o que vinha fazendo: "Trabalho com inovação em um hospital de câncer, mas sonho em viver de gastronomia. Por isso, há alguns meses, pedi demissão para viajar à França e trabalhar lá em uma escola, tendo como pagamento algumas aulas".

"No dia em que assinei a carta de demissão, no entanto, voltei pra minha mesa e descobri que as fronteiras estavam fechadas por causa da pandemia. Sem dinheiro, sem emprego e sem viagem, o que fazer?", prosseguiu.

Inspirada na cozinha árabe, Danielle apresentou um guisado de alcatra com cuscuz, abobrinha grelhada e molho de coalhada que conquistou o paladar dos jurados do #MasterChefBR. Apesar de uma disputa acirrada, ela levou para casa o troféu de cozinheiro da semana! pic.twitter.com/kbkx0XusbK — MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 26, 2020

MasterChef 2020

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Band definiu que hajam oito novos participantes a cada programa.

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

