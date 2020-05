'MasterChef Profissionais': relembre os participantes da reprise

Dário, Dayse e Ivo, participantes da 1ª temporada do 'MasterChef Profissionais' Foto: Band / Divulgação

O MasterChef Profissionais tem sua 1ª temporada reexibida pela Band a partir desta terça-feira, 5. O reality show é mais uma entre diversas reprises que as emissoras de TV tem exibido durante o período de pandemia do novo coronavírus.

A reprise da temporada do MasterChef exibida originalmente em 2016 acontece pouco depois da estreia do Mestre do Sabor, programa culinário da Globo.

Ao todo, foram 14 participantes na 1ª temporada do MasterChef Profissionais. Dayse Paparoto foi a vencedora, superando Marcelo Verde na grande final. Como de costume, o programa foi apresentado por Ana Paula Padrão e trouxe Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella como jurados.

Entre as mulheres, disputaram Dayse Paparoto, Fádia Cheaito, Priscylla Luswarghi, Izabela Dolabela, Izadora Dantas, Fernanda Emerich e Eliane Carvalho.

Já entre os homens, Marcelo Verde, Dário Costa, Ivo Lopes, João Lima, Luiz Filipe Jacob, Rodrigo Einsfeld e Ricardo Bonomi.

Relembre a seguir quem eram todos os participantes da 1ª temporada do MasterChef Profissionais, que volta às telas da Band em 2020.

