'MasterChef Profissionais' define finalistas e internautas reclamam

Eliminação de Irina fez parte do público 'desistir' de assistir à final Foto: Carlos Reinis/Band/Divulgação

Na noite de terça-feira, 28, os jurados do MasterChef profissionais decidiram a dupla de chefs que vai se enfrentar na final do programa na próxima terça, 5.

Francisco e Pablo foram os escolhidos, e Irina foi eliminada do programa. A decisão causou revolta nas redes sociais. Além de a chef ser uma das candidatas preferidas da internet ao prêmio desde o início do programa, o peru preparado por Pablo na última parte do episódio, para o prato Turducken, queimou um pouco. No entanto, a chef não agradou no molho de cereja.

Irina havia vencido a primeira prova da noite, que dava prioridade à aparência do prato, e foi elogiada nas redes sociais. Sua saída foi motivo de muita lamentação (e memes) no Twitter.

Confira algumas reações ao programa: