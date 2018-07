'Masterchef' prepara edição com profissionais e abre inscrições

Sucesso do programa rende à Band Foto: Divulgação

A Rede Banderantes anunciou nesta quinta-feira, 16, a abertura de inscrições para o primeiro "Masterchef Profissional", que vai ter competidores com formação no ramo. Até aqui, a emissora transmite atualmente a terceira edição tradicional do programa e já produziu uma que contou só com crianças.

De acordo com o formulário de inscrição, disponível aqui e válido até o dia 31 de agosto, serão aceitos candidatos "que tenham prestado serviços profissionais como cozinheiros, comercializado alimentos ou frequentado escolas ou cursos profissionalizantes de culinária". As gravações estão previstas para os meses de setembro e outubro deste ano, a maioria delas na cidade de São Paulo, mas as datas podem mudar.