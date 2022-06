'MasterChef': Mitiko é a 3ª eliminada por peixe com geleia de morango

Mitiko combinou peixe com geleia de morango e não agradou aos jurados do 'MasterChef'. Foto: Band

Mitiko foi a terceira eliminada do MasterChef Brasil no programa exibido nesta terça-feira, 31. A dentista resolveu fazer um peixe com geleia de morango e a mistura inusitada não caiu no gosto dos jurados.

Érick Jacquin tentou alertá-la de que a combinação seria arriscada, mas ela insistiu. Ao provar a receita, o chef acabou dando uma bronca: "Já comi coisa ruim na minha vida, mas isso aqui está na lista de coisas de outro planeta. O cara que vai gostar disso aqui ainda não nasceu."

Henrique fogaça definiu o prato como um "show de horrores". Helena Rizzo também não curtiu a refeição.

Na primeira prova, Mitiko já havia se dado mal por conta do agridoce. Ela apresentou um filé mignon com calda de chocolate e os chefs julgaram parecer uma ganache. A eliminada lamentou ter saído do reality show sem ter mostrado o seu melhor.