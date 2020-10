'MasterChef Júnior': como estão os participantes 5 anos depois

Ivana, Lorenzo, Sofia e Eduardo: 'antes e depois' de participantes do 'MasterChef Júnior' Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band | Instagram / @ivanacoelhoic / @lorenzo.ravioli | @sofiabresserbr | @ed.prado

O MasterChef Júnior, versão do reality show exibido pela Band no Brasil que trazia crianças como participantes, completa cinco anos de sua estreia nesta quarta-feira, 21. Tendo entre 9 e 13 anos à época, os jovens têm entre 14 e 18 anos atualmente.

O Estadão conversou com Lorenzo Ravioli, vencedor do programa. Hoje aos 18 anos, ele continua no mundo da gastronomia e, com os 'pés no chão', sonha alto na área.

"Estou prestando vestibular para administração, porque entendo que para ter um restaurante é necessário saber 'tocar' tanto a parte de gastronomia como a parte administrativa", conta.

Lorenzo pretende também fazer cursos e estágios em países como Itália, França e Espanha: "Depois que isso ocorrer, aí sim quero montar meu restaurante de menu diversificado, mas com a minha versão. Isso ainda leva um bom tempo."

O campeão do MasterChef Júnior relata que tem o costume de participar de diversos eventos e "aulas show", o que acabou sendo atrapalhado pela pandemia do novo coronavírus. No momento, ele destaca as lives que faz com "chefs que são referência".

Como foi participar do MasterChef Júnior

"Ter participado do MasterChef mudou completamente a minha vida. Assisti a 1ª temporada e resolvi me inscrever. Meu pai ficou espantado, porque sabe que nessa área as coisas são bem difíceis. Ele é chef e jamais gostaria que eu sofresse uma decepção inicial", relembra.

"Eu fui de boa, tinha 13 anos e queria mais era participar para fazer amigos e ajudar, já que eu ia para a cozinha desde os seis anos com meu pai. Aí a coisa foi indo."

"Depois que ganhei o MasterChef da Band o mundo mudou pra mim. Na minha personalidade, nada mudou, mas as portas se abriram e eu peguei ainda mais amor pela cozinha", conta, sobre os frutos colhidos com o reality.

"Não há um só dia que alguém não mande um direct [mensagem em rede social] e diga que está assistindo, revendo, ou comenta tal episódio comigo. É muito gratificante receber elogios, sugestões e até presentinhos de fãs [risos]."

"Foi o único MasterChef Júnior exibido pela Band e isso acabou marcando muito. Crianças que não assistiram veem a reprise no YouTube agora e acabam entrando em contato comigo."

Sobre a possibilidade de participar novamente de um MasterChef, desta vez como adulto, Lorenzo comenta: "De verdade, não penso nisso. Caso venha um convite, eu vou pensar com muito carinho, mas eu sigo estudando e trabalhando nos meus eventos"

Como estão os participantes do MasterChef Júnior atualmente

Confira abaixo, por ordem de eliminação, o "antes e depois" dos participantes do reality show que seguem ativos em redes sociais.

Lorenzo Ravioli

Lorenzo Ravioli, o campeão do 'MasterChef Júnior' no Brasil em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Lívia Lopes

Livia esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Ivana Coelho

Ivana esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Sofia Bresser

Sofia esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Valentina Schulz

Valentina esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Eduardo

Eduardo esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Daphne Sonnenschein

Daphne esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Matheus Burigo

Matheus esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Aisha

Aisha esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Em 2018, Aisha participou de um evento ao lado do ex-colega de MasterChef Júnior, Eduardo.

Laura

Laura esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Mateus Girardi

Mateus esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Tomás Balaban

Tomás esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Vivi (Vitoria Rovai)

Vivi esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Johnny Willian

Johnny esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Andrey Silva

Andrey esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Hytalo Mattos

Hytalo esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Piera Dimartino

Piera esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Gleyson Junior

Gleyson esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Luiza Miranda

Luiza esteve entre os participantes do 'MasterChef Júnior' em 2015 Foto: Reprodução de 'MasterChef Júnior' (2015) / Band

Augusto Toledo