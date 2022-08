'MasterChef': Jason deixa o programa após servir bolo 'destruído'

Jason foi eliminado do 'MasterChef Brasil' nesta terça-feira, 9, após servir um bolo charlotte 'destruído' aos chefs. Foto: YouTube/MasterChef Brasil

Jason deixou o MasterChef Brasil nesta terça-feira, 9, após servir um bolo "destruído" aos chefs. O desafio da eliminação consistia em fazer um bolo charlotte, mas a sobremesa despencou minutos antes de ser apresentada aos jurados.

O catarinense disputou a prova final de duas horas com Rafael e Melina. Melina levou a melhor e venceu a competição.

Apesar de ter entregado um bolo com sabor perfeito, a estrutura do prato de Jason pesou no momento da decisão de Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo.

Isso não impediu que Jacquin incentivasse o cozinheiro amador, que chegou até o 13º episódio do reality de culinária. "Na vida, todo mundo erra. Eu já errei bastante, até eu fechei um restaurante. É muito pior do que uma charlotte que caiu", contou o chef francês.

Ele ainda teceu elogios a Jason, dizendo que o catarinense é uma "pessoa extraordinária", "lutador" e que "faz o que gosta". "Quando a gente ama o que a gente faz, a gente conquista o mundo. Você está de parabéns", finalizou.

Fogaça também parabenizou o competidor e afirmou que ele é um "cara do bem". Helena cumprimentou Jason e elogiou a postura do cozinheiro ao longo do programa.

O que aconteceu no 13º episódio do MasterChef Brasil?

A disputa trouxe uma novidade nunca vista antes no programa. No 13º episódio, foi a vez dos jurados escolherem produtos no mercado e criarem uma cesta para os participantes.

O momento foi marcado por uma "disputa" entre Jacquin, Fogaça e Helena pela melhor cesta. O chef francês chegou, até mesmo, a trocar os ingredientes para confundir os colegas.

Jacquin reforçando aquele ditado "quem ajuda também atrapalha". Não, pera... ️️️ #MasterChefBr pic.twitter.com/v0Yvm1YJAh — MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 10, 2022

A primeira prova, de uma hora de duração, foi realizada em duelos. Por ter vencido a prova da última semana, Renato pôde escolher quem enfrentaria no desafio e optou por Rafael. Os dois tiveram que criar pratos com ingredientes de Henrique Fogaça.

Jason disputou com Fernanda usando a cesta criado por Helena Rizzo. Por último, Melina e Lays batalharam pela permanência no programa com as escolhas de Jacquin.

Ao final, Renato, Fernanda e Lays venceram o duelo e se livraram da prova da eliminação. Fernanda, que foi a primeira eliminada do programa e retornou após a repescagem, comemorou o desempenho no MasterChef.

E a Fernanda voltou como pro #MasterChefBr? Mostrando que tá on. Tem torcida pra Loba aqui? pic.twitter.com/KxFRd6jXpD — MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 10, 2022

O MasterChef Brasil agora entra na reta final com apenas cinco competidores: Rafael, Melina, Renato, Fernanda e Lays.

A 9ª temporada do reality de culinária vai ao ar pela Band às terças-feiras, às 22h30. Os episódios exibidos são disponibilizados no canal do YouTube do programa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais