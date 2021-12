'MasterChef': Isabella Scherer é a vencedora do reality com prato vegano

A atriz Isabella Scherer foi a campeã do 'MasterChef' 2021 Foto: Carlos Reinis/ Band

Isabella Scherer, de 25 anos, é a vencedora do MasterChef 2021. Na noite desta terça-feira, 14, a atriz superou os concorrentes Eduardo e Kelyn com um menu 100% vegano.

A atriz cozinhou como entrada um tartar de pepino e melão com granita de tomate, o prato principal foi um nhoque de mandioquinha no caldo de cogumelos e tucupi e de sobremesa fez um sorbet de cupuaçu com coco.

Os jurados Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Helena Rizzo foram só elogios para o que Isabella fez. "Trabalho diferenciado, fora da caixa", analisou Fogaça.

O estudante Eduardo, de 19 anos, ficou em segundo lugar com um menu que trazia receitas reinventadas. Kelyn, de 28, formada em Direito, conquistou o terceiro troféu com os três pratos inspirados na culinária da região centro-oeste do Brasil.

Assista ao vídeo: