'MasterChef': Fernanda vence repescagem e volta ao reality show

Fernanda, primeira eliminada do 'MasterChef', venceu repescagem e voltou ao programa. Foto: Renato Pizzutto/Band

Primeira eliminada da edição atual do MasterChef, Fernanda venceu as provas de repescagem e voltou ao programa na noite desta terça-feira, 12.

Os oito eliminados da temporada disputaram uma nova chance no reality show. Em duplas e separados por um muro, eles tiveram que cozinhar sem ver o que o parceiro estava fazendo, apenas conversando.

Genesca, Bruno, Adílio e Mitiko não se deram bem na disputa. Apenas Mário, Fernanda, Larissa e Daniel conseguiram se classificar nessa primeira parte.

A segunda prova exigiu que os participantes fizessem uma torre de éclair, que é uma sobremesa francesa que consiste em uma massa recheada.

Nenhum dos competidores conseguiu finalizar a montagem do doce, mas Fernanda foi a que mais se aproximou do que os chefs esperavam. Com isso, ela está oficialmente de volta ao MasterChef.

A engenheira comemorou seu retorno uivando: "Auuuuu, a loba voltou". Na história do reality show, é a primeira vez que um participante eliminado no primeiro episódio volta ao jogo.

"Tô sentindo que realmente estou aqui para preencher a estatística. Agora, sim, vou conseguir mostrar o meu amor pela cozinha. Antes da prova, repeti várias vezes, para mim mesma, que voltaria. Deu certo", celebrou.