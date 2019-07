'MasterChef Brasil' reúne todos os vencedores na 'Prova dos Campeões'

Foto:

O episódio de MasterChef Brasil que foi ao ar no último domingo, 30, chamou atenção por reunir os vencedores de todas as cinco temporadas da versão do programa da Band para amadores na Prova dos Campeões.

Elisa Fernandes (2014), Izabel Alvares (2015), Leonardo Young (2016), Michele Crispim (2017) e Maria Antonia Russi (2018) foram chamados para fazer uma participação na 6ª e atual temporada do MasterChef. Cada um deles montou uma cesta com ingredientes próprios para os participantes cozinharem.

"Numa edição que revisita a história do MasterChef, a gente não poderia deixar de falar talvez das pessoas mais importantes da nossa história", introduziu Paola Carosella antes que os cinco entrassem no estúdio. Ao fim do episódio, a participante Janaína acabou sendo eliminada pelos jurados.

O MasterChef costuma contar com participações especiais, seja de cozinheiros renomados ou conhecidos do público, seja de ex-participantes do programa. Além das cinco edições MasterChef Brasil, dedicado a amadores, também já foram exibidas três edições do MasterChef Profissionais e uma do MasterChef Júnior, com a participação de crianças.

Assista ao momento em que os cinco campeões amadores das primeiras temporadas do MasterChef Brasil entram em cena no episódio da 6ª temporada:

Confira abaixo algumas reações de internautas à reunião dos campeões na prova da 6ª temporada do MasterChef Brasil do último domingo, 30:

