'MasterChef Brasil': Rafaela é vencedora do 23º episódio em 2020

Rafaela, vencedora do 23º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Rafaela foi a vencedora do 23º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil em 2020. A fotógrafa de 24 anos venceu o programa exibido em 15 de dezembro ao entregar uma panqueca de espinafre com carne moída e molho de tomate.

Especialista em fotografar alimento, a campeã falou, em entrevista ao Portal da Band, que pretende seguir nesse ramo da gastronomia.

"Vou me dedicar a isso de um jeito mais fácil e, com mais experiência, pretendo melhorar e evoluir. Vencer me deu mais confiança para, de fato, investir nisso", disse.

