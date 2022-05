'Masterchef Brasil': Genesca é a 2ª eliminada após errar preparo de bolo de rolo

Genesca é a segunda eliminada do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

A cozinheira amadora e dermopigmentadora Genesca foi a segunda eliminada do Masterchef Brasil 2022. Nesta terça-feira, 24, a participante deixou o programa após errar o preparo do bolo de rolo, tradicional sobremesa pernambucana.

Na primeira parte do episódio, os participantes receberam a famosa 'caixa misteriosa' do programa, que contém ingredientes secretos que precisam ser usados na receita. Os competidores se dividiram em trios e tinham de fazer um prato que levava farofa.

Além dos itens da caixa, os cozinheiros tiveram três minutos de mercado e uma hora para fazer três pratos. Genesca estava na equipe de Melina e Adílio e se mostrou insatisfeita com os colegas, por não escolherem a sobremesa que ela fez na hora de apresentar o prato aos jurados — já que apenas um dos três pratos deveria ser o escolhido.

O trio composto por Lays, Mitiko e Bruno foi o vencedor da prova e o time de Genesca foi direto para a eliminação.

Mini-Prova

Além deles, Daniel e Larissa participaram da prova de eliminação. O grupo vencedor escolheu Edleide para fazer a mini-prova e se salvar da eliminação e ela escolheu Larissa para o duelo, levando Daniel diretamente para a disputa final.

Na mini-prova, as duas tiveram de fazer uma massa perfeita em 20 minutos, mas Larissa acabou errando o molho bechamel e Edleide foi salva.

Eliminação

Já na prova final, Genesca, Melina, Adílio, Daniel e Larissa precisaram fazer um bolo de rolo de goiaba em 1 hora e 30 minutos. Apesar de nenhum dos participantes ter experiência com o preparo da sobremesa, o prato de Melina foi muito elogiado e ela saiu vencedora da disputa.

Genesca, no entanto, foi criticada pelos jurados por não utilizar manteiga na massa e foi a segunda eliminada do programa. "Sou muito realista, olhei o dos colegas, vi o trabalho excelente de todos, e o meu não estava bom. Não é bem tristeza o que eu sinto, mas, se pudesse voltar no tempo, teria me posicionado mais nas provas anteriores", disse a cozinheira.