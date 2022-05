'Masterchef Brasil': Fernanda é a 1ª eliminada após esquecer batatas em prato francês

Fernanda foi a participante eliminada na estreia do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

O Masterchef Brasil 2022 mal começou e já revelou a primeira eliminada. A engenheira civil Fernanda deixou o programa nesta terça, 17, após cometer o que os jurados consideraram um "erro grave".

Durante o primeiro desafio da estreia, ela e a esteticista Genesca foram os destaques negativos e acabaram indo direto para a prova de eliminação.

Para disputar a permanência no reality de culinária, os competidores tiveram que reproduzir uma receita francesa clássica: coelho com mostarda.

O prato levava batatas, mas Fernanda, durante a execução, acabou se esquecendo do ingrediente. Os jurados avaliaram que o desvio era muito grave e criticaram o molho e o coelho feitos pela engenheira, o que resultou na eliminação.

Aaaaaai, esse momento de tensão... E aí, pra quem vai a torcida de vocês nessa primeira eliminação do #MasterChefBr? pic.twitter.com/9JL8NP3Y12 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) May 18, 2022

Como foi a estreia do Masterchef Brasil 2022

Durante a primeira prova da edição, os participantes foram recepcionados pelas clássicas "caixas misteriosas" com receitas que representavam cada um. Após serem abertas, os cozinheiros foram desafiados a trocarem os objetos entre si.

Quem venceu o teste foi o agente de saneamento básico Renato com um bolo com especiarias. "A gente começou o Masterchef 2022 com uma sobremesa maravilhosa", elogiou o chef Érick Jacquin.

Além de Renato, o missionário Adílio, a estudante de letras Melina e o vendedor Daniel também foram destaques positivos. Os quatro subiram ao mezanino e se livraram da prova de eliminação.

Renato ainda pôde escolher uma pessoa para um desafio que a livraria de deixar o programa esta semana. Ele optou pelo artesão Fernando por o considerar "um bom aliado no futuro".

Fernando, por sua vez, escolheu o dentista Bruno para o duelo, que consistia em provar 15 sorvetes e descobrir os sabores. Bruno se saiu melhor e se livrou da última prova.

A primeira prova do #MasterChefBr foi como? Cheirinho de sucesso! Mas o que veio depois já azedou o clima da cozinha, né não? Sorte que não as comidas. pic.twitter.com/1kXcymp6X1 — MasterChef Brasil (@masterchefbr) May 18, 2022

Para o desafio de eliminação, os cozinheiros contaram com uma aula de Érick Jacquin. O chef ensinou a clássica receita francesa de coelho, o que deixou alguns participantes preocupados por nunca nem haverem provado o prato.

"Muito fácil! Meu filho faz", brincou o chef. Fernanda e Genesca acabaram novamente sendo as mais criticadas pelos jurados, mas o erro que envolveu a batata pesou para Fernanda.

O reality de culinária vai ao ar às terças-feiras pela Band TV e é exibida às sextas no canal Discovery Home & Health e no discovery+.

Pega o papel e caneta que hoje tem aula no #MasterChefBr! Professor: @erickjacquin Matéria: Coelho recheado Quem tá presente? pic.twitter.com/JHLs0YACUi — MasterChef Brasil (@masterchefbr) May 18, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais