'MasterChef Brasil': Band muda horário do reality para o próximo domingo, dia 4

Os participantes do 'MasterChef Brasil' em 2019. Foto: Band / Divulgação

O episódio do MasterChef Brasil do próximo domingo, 4, começará duas horas mais tarde que o normal, às 22h, anunciou a Band por meio de um comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, 2.

No próximo domingo, 4, a Globo transmitirá o clássico entre Palmeiras e Corinthians a partir das 19h. Apesar de a Band não exibir os jogos do Campeonato Brasileiro, o 3º Tempo, programa esportivo da emissora, costuma ser exibido logo após o término da partida exibida na TV aberta.

Com isso, o MasterChef, que tem seu início às 20h de domingo nesta 6ª temporada, será excepcionalmente exibido a partir das 22h no dia 4 de agosto. No último domingo, 28, por exemplo, o 3º Tempo teve início às 18h, com duas horas de duração, e o MasterChef Brasil começou logo em seguida, às 20h.

VEJA TAMBÉM: MasterChef Amadores 2019 - Conheça os participantes da 6ª temporada do programa

Confira abaixo o comunicado com a programação noturna da Band no próximo domingo, 4, incluindo o novo horário do MasterChef:

"Neste domingo, 4, excepcionalmente, a Band muda a sua grade de programação noturna.

Confira abaixo os horários de exibição.

16h: Cine Band I: “Beethoven, O Magnífico”

17h: Cine Band II: “Beethoven 2”

18h: 3º Tempo

19h: Cine Band Clássicos: “De Volta Para o Futuro”

21h: 3º Tempo

22h: MasterChef

0h: Canal Livre"

VEJA TAMBÉM: MasterChef - Como estão todos os vencedores de edições passadas?