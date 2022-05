'MasterChef Brasil': Band aposta em programa para maiores de 60 anos

Band anuncia 'MasterChef+', formato inédito do reality gastronômico destinado para maiores de 60 anos. Foto: House/Band

A Band anunciou nesta quinta-feira, 19, que o MasterChef Brasil terá a edição MasterChef+, um formato inédito no País. A competição vai reunir cozinheiros amadores acima de 60 anos e será transmitida em novembro deste ano.

A novidade também foi divulgada no perfil oficial do programa no Instagram e quem mandou o recado foi Ana Paula Padrão, a apresentadora do reality gastronômico.

"O MasterChef vai ter uma edição só para quem tem 60 anos ou mais. Se você cozinha muito bem, se dizem que você cozinha bem ou planeja um futuro na gastronomia, se quer mudar a sua vida, não perde tempo! Tem 60 ou mais? Se inscreve e vem provar que idade não tem nada a ver com talento”, afirmou.

Como se inscrever no 'MasterChef+'?

Os interessados em participar da disputa devem preencher um formulário no site da emissora e enviar uma foto e vídeo com no máximo 15 minutos de duração. Para concorrer a uma vaga na atração, os participantes não podem ter prestado serviços profissionais como cozinheiros. Também não serão aceitas inscrições de pessoas que já tenham curso superior em gastronomia ou sejam estudantes da área.