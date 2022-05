'Masterchef Brasil 2022': Conheça os participantes da 9ª temporada

Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão. Foto: Melissa Haidar/Band

A nona temporada do Masterchef Brasil estreia na terça-feira, 17 de maio, às 22h30, na tela da Band. Nesta terça, 10, a emissora divulgou quem são os 16 participantes da competição culinária.

Com 17 episódios comandados por Ana Paula Padrão, o programa ganhou uma nova locação nesta temporada: os estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP). "Quando cheguei aqui, falei: 'Tenho 35 anos de TV e nunca gravei em um lugar tão grande'. E alguém me respondeu: 'É porque não existe! É o maior estúdio da América Latina'", comentou a apresentadora.

Além de ser transmitida na Band TV às terças, a competição também será exibida toda sexta-feira, às 19h25, no canal Discovery Home & Health e no discovery+.

Participantes de todos os cantos do Brasil foram escolhidos para encantar os jurados Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin e disputar o troféu de melhor cozinheiro amador do Brasil.

Além disso, o vencedor leva para casa o valor de R$ 300 mil e prêmios dos patrocinadores. A faixa etária dos competidores varia entre 23 e 51 anos.

Conheça os 16 participantes:

Adílio

Adílio, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Adílio tem 29 anos, é missionário e mora em Pirenópolis, Goiás. Nasceu em Minas Gerais, onde aprendeu a cozinhar com sua avó no fogão a lenha ainda criança. Suas tias e mãe tiveram um restaurante onde despertou sua paixão pela gastronomia.

Bruno

Bruno, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Bruno tem 34 anos, é dentista e mora em Barroso, Minas Gerais. Após se recuperar de um linfoma, o cirurgião dentista deciciu trocar o jaleco pelo avental e o consultório por uma das cozinhas mais famosas do mundo.

Daniel

Daniel, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Daniel tem 41 anos, é vendedor e mora em Paulínia, São Paulo. Começou a cozinhar ainda garoto, quando precisou ajudar a mãe que estava doente, mas acabou afastando da cozinha na adolescência e só voltou há dez anos.

Edleide

Edleide, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Edleide tem 42 anos, é dona de casa e mora em São Luís, Maranhão. Aprendeu a cozinhar com sua avó e mãe. Se formou em Jornalismo, mas teve que abandonar a carreira para cuidar da família.

Fernanda

Fernanda, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Fernanda tem 29 anos, é engenheira civil e mora em Uberlândia, Minas Gerais. Já morou em várias cidades durante a juventude e sempre teve a cozinha como estratégia para unir as pessoas.

Fernando

Fernando, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Fernando tem 36 anos, é artesão, vendedor de produtos eróticos e tarólogo, e mora na capital paulista. É profissionalmente versátil e quer agregar a gastronomia ao seu repertório e garante que sua arma será a confeitaria.

Genesca

Genesca, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Genesca tem 40 anos, é esteticista e mora em São Borja, Rio Grande do Sul. Dermopigmentadora e extensionista de cílios, garante que vai trabalhar suas receitas com precisão e quer mostrar que é possível recomeçar aos 40.

Jason

Jason, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Jason tem 40 anos, é empresário e mora em Florianópolis, Santa Catarina. Começou a cozinhar escondido de seus pais, ainda na adolescência, mas foi só depois do nascimento da primeira filha que começou a levar a culinária mais a sério.

Larissa

Larissa, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Larissa tem 24 anos, é veterinária e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Como médica veterinária, já esteve em várias situações de desastres ambientais ajudando no resgate de animais e vê no MasterChef a chance de transformar seu hobby em profissão.

Lays

Lays, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Lays tem 29 anos, é designer e mora na capital paulista. Mineira de coração, cresceu em Lambari (MG), onde ensaiou seus primeiros preparos com ajuda de sua avó e da madrinha. Já morou na Alemanha e se declara fanática pela cultura oriental.

Mário

Mário, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Mário tem 33 anos, é veterinário e mora em Niterói, Rio de Janeiro. O gosto pela gastronomia começou ainda na infância. Hoje, atua como veterinário e criador de cavalos da raça Quarto de Milha, mas quer agregar a função de chef ao seu currículo.

Melina

Melina, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Melina tem 29 anos, é estudante de letras e mora em Salvador, Bahia. Fascinada por arte, gosta de escrever contos, crônicas e poesias, além de assistir séries, filmes, desenhar, pintar e fazer cerâmica. Mas, de todas as artes, a que mais ama é o ato de cozinhar.

Mitiko

Mitiko, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Mitiko tem 38 anos, é dentista e mora em Presidente Prudente, São Paulo. Começou a cozinhar ainda pequena, ajudando na alimentação de sua irmã. É de família nipo-italiana e mãe de dois meninos.

Paraskevi

Paraskevi, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Paraskevi tem 51 anos, é organizadora de eventos e é natural de Thessaloniki, na Grécia. Começou a cozinhar desde pequena para ajudar na alimentação dos irmãos. Veio morar no Brasil depois de se apaixonar pelo País em uma viagem de turismo com o marido.

Rafael

Rafael, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Rafael tem 23 anos, é gamer e mora na capital cariona. O MasterChef também pode ser encarado como um jogo, então, nada melhor do que trazer um gamer para competir no mundo real. Ele promete boas jogadas na cozinha mais famosa do País.

Renato

Renato, participante do 'Masterchef Brasil 2022'. Foto: Renato Pizzutto/Band

Renato tem 33 anos, é agente de saneamento básico e mora em Capitão Poço, Pará. Aprendeu a cozinhar observando sua avó. De família humilde, começou a testar suas habilidades culinárias por necessidade.