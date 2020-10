'MasterChef Brasil 2020': Dayanna é a vencedora do 16º episódio

A 7ª temporada do 'MasterChef Brasil', que vai ao ar durante a pandemia do novo coronavírus em 2020, na Band, contará com um novo formato. em vez de participantes fixos e uma eliminação a cada programa, desta vez serão oito novos cozinheiros a cada episódio, que terá um campeão nele mesmo. Veja quem são eles a seguir.

Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação