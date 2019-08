'MasterChef Brasil' 2019: Band divulga detalhes da final da 6ª temporada

Os jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella analisam Lorena e Rodrigo na final do 'MasterChef Brasil' em 2019. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

A grande final da 6ª temporada do MasterChef Brasil será disputada no próximo domingo, a partir das 20h, na Band. A piauiense Lorena Dayse e o paulista Rodrigo Massoni disputarão a preferência de Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella pelo título de melhor cozinheiro amador do País.

Para a última prova da temporada, os finalistas terão que fazer um "menu completo que represente quem eles são", apresentando "pratos que reflitam suas histórias e preferências, mostrando ao Brasil o que consideram o melhor de sua cozinha".

Todos os participantes que foram eliminados ao longo dos 21 episódios da 6ª temporada do MasterChef Brasil estarão presentes na final, assistindo à preparação dos pratos dos finalistas no mezanino, ao lado dos familiares de Lorena e Rodrigo, que também estarão presentes.

A revelação do resultado será feita ao vivo, no dia 25, diante de mais de 400 pessoas presentes nos estúdios da Band.

"A Lorena que virá para a final do MasterChef é a mesma que entrou nessa cozinha com uma mochila de estudos, uma bagagem de experiência e muita coragem no bolso. Foi muita dedicação, muita luta, muita força e muito apoio familiar para que eu chegasse até aqui", afirmou Lorena.

Todos os ex-participantes eliminados ao longo dos 21 episódios do 'MasterChef Brasil' estarão presentes no último episódio. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Rodrigo, por sua vez, comentou, antes da grande final: "Vai ser a prova mais difícil do programa até hoje. A pressão é muito maior. Eu não paro de pensar na final e no que eu vou fazer para agradar aos jurados, mas serei o mesmo Rodrigo de sempre."

"Virei com foco, cozinharei coisas que eu gosto e que me representem de alguma maneira", complementou.

No penúltimo episódio da temporada, um pequeno teaser com cenas da final do MasterChef Brasil foi ao ar. Nele, foi possível ver alguns dos ingredientes com os quais Lorena e Rodrigo irão trabalhar, como coco e abacaxi. Clique aqui para assistir.

O prêmio do MasterChef Brasil

O vencedor da 6ª temporada do MasterChef Brasil receberá R$ 250 mil, uma bolsa de estudo de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris e uma cozinha completa.

O vice-campeão ganhará uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou pâtisserie.

Os dois finalistas ainda recebem um vale-compras de R$ 1 mil por mês durante um ano em uma rede de super mercados.

O finalista da 6ª temporada do 'MasterChef Brasil' para amadores, Rodrigo, com seu pai, Luiz, seu amigo, Bruno, e sua namorada, Ana Cláudia, na final do programa. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

A finalista da 6ª temporada do 'MasterChef Brasil' para amadores, Lorena, ao lado de sua prima, Rhavena, seu marido, Gustavo, e sua filha, Maria Luisa, na final do programa. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Momentos da final do 'MasterChef Brasil' em 2019. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Momentos da final do 'MasterChef Brasil' em 2019. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

