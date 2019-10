'MasterChef: A Revanche': confira os detalhes da nova temporada

'MasterChef - A Revanche' Foto: Reprodução de chamada de 'MasterChef - A Revanche' (2019) / Band

O MasterChef - A Revanche, nova temporada do reality show culinário da Band, que contará apenas com ex-participantes, estreia no dia 15 de outubro, uma terça-feira, às 22h45.

Após a 6ª temporada do programa ter sido exibida aos domingos, às 20h, gerando críticas de espectadores e até mesmo do jurado Erick Jacquin, a emissora decidiu retornar ao horário em que o programa costumava ir ao ar.

Ao todo, serão 20 participantes, todos com passagens anteriores pelo MasterChef Brasil, edição do programa para amadores. Ao todo, o MasterChef - A Revanche deve contar com 10 episódios.

Em entrevistas ao Portal da Band publicadas entre a sexta-feira, 4, e esta segunda-feira, 7, os jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça, além da apresentadora Ana Paula Padrão, falaram sobre a nova temporada do MasterChef: A Revanche.

Para Paola Carosella, "esta temporada tem provas super difíceis, mais ainda do que a temporada com cozinheiros profissionais".

A jurada chegou a citar algumas das provas que serão exibidas na nova temporada do MasterChef: "Reproduzir o menu de dois chefs foi muito difícil, a [prova] do chocolate também. A prova de fermentação natural, então, foi terrível. Não sei como eles não perderam a cabeça".

Henrique Fogaça acompanha o pensamento da colega: "As provas mais do que nunca estão bem complexas, bem complicadas, como a prova de fermentação natural, que é uma prova que durou 24 horas".

Para Erick Jacquin, "a prova mais desafiadora será a do croque-en-bouche [sobremesa francesa de difícil execução na cozinha]".

Ana Paula Padrão, apresentadora do MasterChef - A Revanche, acredita que a nova temporada será diferente para o público, no sentido de criar simpatia ou antipatia pelos participantes.

"Acho que essa temporada vai ser muito emocionante desde o início, porque quando a gente assiste a uma edição do MasterChef, a gente leva um tempo para saber com quem a gente vai simpatizar, de quem não vai gostar, quem são os 'vilões' e os 'mocinhos'", afirmou.

Erick Jacquin também falou sobre a experiência de ter competidores que retornam ao reality: "Os participantes estão mais acostumados. Eles já sabem como funciona o MasterChef. [...] Será uma temporada muito tensa"

O MasterChef - A Revanche estreia no dia 15 de outubro, uma terça-feira, às 22h45 da noite. A Band divulgou um vídeo com uma chamada para a nova temporada do programa em que é possível ver alguns dos participantes, sem, porém, identificar seus rostos (clique aqui para assistir).

Participantes do MasterChef - A Revanche

De acordo com vídeo divulgado pelo site Hugo Gloss, a Band confirmou três nomes de participantes da nova temporada do MasterChef no começo da noite desta segunda-feira, 7.

São eles Thiago, também conhecido como 'major', Iranete e Helton.