'MasterChef - A Revanche': confira detalhes da final do programa

Estefano Zaquini e Vitor Bourguignon na final do 'MasterChef - A Revanche' Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

A final do MasterChef - A Revanche ocorre nesta terça-feira, 17, na Band, entre Vitor Bourguignon e Estefano Zaquini.

O perfil do reality show no Twitter publicou um vídeo em que os participantes contam o que pretendem fazer com o prêmio caso se tornem os vencedores do programa.

"Eu vou abrir minha confeitaria e ajudar a família", afirmou Estefano.

Vitor, por sua vez, respondeu: "Vou investir em uma cozinha dos sonhos para fazer eventos, casamentos".

O vencedor do MasterChef - A Revanche receberá um prêmio de R$ 250 mil, um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro e uma cozinha completa equipada com produtos novos, além do troféu do programa.

Os dois finalistas recebem também um vale-compras de R$ 1 mil mensais em uma rede de supermercados.

Final do MasterChef - A Revanche

Os dois finalistas terão que produzir um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa que "mostre quem eles são". Porém, há três ingredientes que serão obrigatórios: jiló, pinhão e caju.

"Vamos fazer uma final entre amigos, mas com muita competitividade e gastronomia", escreveu Vitor em seu Instagram.

Como assistir à Final do MasterChef - A Revanche

A final do MasterChef - A Revanche vai ao ar na Band a partir das 22h45 desta terça-feira, 17. Também é possível assistir à final do MasterChef ao vivo pelo Portal da Band.

